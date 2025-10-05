Ministrul Amichai Chikli va fi audiat în Parlamentul israelian după ce a invitat în țară un extremist de dreapta britanic / Chikli a stârnit reacții dure și când l-a sprijinit pe Călin Georgescu, deși acesta îi lăuda public pe cei mai sângeroși antisemiți români din Al Doilea Război Mondial

Ministrului israelian al Diasporei, Amichai Chikli, va fi audiat de Comisia pentru Imigrație, Absorbție și Afaceri pentru Diasporă din Knesset (Parlamentul Israelului) după o dispută publică de amploare cu Consiliul Deputaților al Evreilor Britanici, transmite Times of Israel.

Anunțul a fost făcut de deputatul israelian Gilad Kariv (din partea partidului Democrații) și vine după ce Chikli a anunțat că îl va primi în Israel, în această lună, pe activistul de extremă-dreapta anti-islam Tommy Robinson și l-a lăudat ca fiind un „lider curajos”.

Reamintim că Amichai Chikli nu este la prima acțiune de acest gen, ci este ministrul israelian care a stârnit largi controverse în România și în rândul comunităților evreiești de peste hotare după ce l-a sunat, în campania pentru prezidențiale, pe fostul candidat pro-rus cu discurs legionar, Călin Georgescu, care lăuda antisemiții din Al Doilea Război Mondial.

Invitația lui Chikli a venit ca răspuns la atacul terorist sângeros de la sinagogă din Manchester, de Yom Kippur. Demersul ministrului Diasporei a fost denunțat de Consiliu și de Consiliul de Conducere Evreiesc (Jewish Leadership Council), două organizații importante care reprezintă evreii britanici.

Robinson, al cărui nume real este Stephen Yaxley-Lennon, este fondatorul Ligii Engleze de Apărare (English Defense League), un grup anti-imigranți de extremă-dreapta ai cărui membri au fost acuzați de rasism, xenofobie și infracțiuni de terorism.

Răspunzând declarației Consiliului potrivit căreia el „s-a dovedit a fi Ministru al Diasporei doar cu numele”, Chikli a replicat că grupul care îi aduce acuzațiile a devenit o „organizație politică — aliniată deschis cu partidele de stânga, woke și pro-palestiniene”.

Criticându-l pe Chikli, deputatul Kariv a spus că acesta „acționează în totală contradicție cu pozițiile comunităților evreiești din întreaga lume, care se opun normalizării indivizilor, organizațiilor și partidelor politice de extremă-dreapta și violente” — adăugând că acțiunile ministrului constituie „o exploatare rușinoasă a rolului de Ministru al Afacerilor Diasporei”.

„Tommy Robinson este un criminal rasist și violent. Sprijinul său pentru Israel nu șterge trecutul său antisemit sau pozițiile sale extrem-naționaliste. Cooperarea cu el este o palmă dată evreilor britanici și o lovitură directă adusă reputației Israelului în această importantă țară europeană”, a declarat Kariv, făcând referire la multiplele condamnări penale ale lui Yaxley-Lennon.

Comportamentul lui Chikli „demonstrează cum guvernul său extremist nu acționează doar pentru a dezbina și a semăna discordie în cadrul societății israeliene, ci afectează profund și relațiile cu comunitățile evreiești din întreaga lume”, a continuat Kariv, afirmând că comisia sa „se va reuni din nou pentru a discuta această conduită dăunătoare, cu participarea reprezentanților evreilor britanici și a organizațiilor lor-umbrelă”.

Reacțiile după susținerea lui Chikli pentru Călin Georgescu, care laudă cei mai sângeroși antisemiți români din Al Doilea Război Mondial

”România este șocată după ce ministrul israelian pentru Diaspora a vorbit cu Călin Georgescu, care laudă antisemiții din Al Doilea Război Mondial”, consemna Times of Israel la 1 decembrie 2024, după ce Amichai Chikli l-a sunat pe Călin Georgescu între cele două tururi prezidențiale de anul trecut.

Chikli a vorbit cu Georgescu din postura de ministru al Diasporei și a repostat un articol care spunea că Georgescu i-a spus lui Chikli că îl va invita pe premierul Benjamin Netanyahu la București, ignorând în același timp mandatele de arestare emise de Curtea Penală Internațională pe numele lui Netanyahu.

Chikli spunea la acea vreme că Georgescu i-a promis și că va muta ambasada Israelului la Ierusalim, dar și că va institui o politică de toleranță zero pentru antisemitism, Georgescu fiind cel care îi laudă public și recită din Corneliu Zelea Codreanu, fondatorul Mișcării Legionare profund antisemite, autoarea unor masacre ale evreilor, dar și pe dictatorul militar Ion Antonescu, autorul Holocaustului evreilor în România. Tabăra lui Georgescu a confirmat atunci apelul, dar a declarat că nu au discutat despre Curtea Penală Internațională.

Printre primele reacții de consternare a fost cea a ambasadorului României în Israel, istoricul Radu Ioanid: „Sunt profund rănit și cred că domnul Chikli ne datorează scuze”, a declarat Radu Ioanid pentru The Times of Israel.

”Mi se pare șocant să văd cum un ministru al Guvernului Statului Israel este perceput ca sprijinind, într-un moment electoral crucial, un candidat politic român care glorifică cu voce tare și cu mândrie figuri istorice care au fost direct responsabile pentru [uciderea] în masă a evreilor”, a mai spus ambasadorul care a continuat: „Este o insultă”, a spus Ioanid. „Tipul ăsta nu știe nimic despre Holocaustul din România, clar. Pentru că dacă și-ar fi făcut temele, acest lucru nu s-ar fi întâmplat”, a mai spus istoricul.

El a mai spus că Chikli „pune în pericol” prietenia dintre România și Israel.

„România a arătat întotdeauna respect și prietenie față de Israel și a fost ferm alături de Israel după [atacul] Hamas din 7 octombrie”, a spus Ioanid, referindu-se la atacul grupului terorist palestinian de anul trecut. „Niciun oficial român nu și-a permis vreodată să se implice în chestiuni electorale interne israeliene”.

Ministerul israelian de Externe a refuzat să comenteze apelul sau criticile lui Ioanid. De asemenea, biroul lui Chikli nu a răspuns la o cerere de comentarii. Radu Ioanid este un cercetător al Holocaustului care a lucrat la Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite timp de peste trei decenii.