Brigadă de arbitri din Elveţia la meciul Hacken – CFR Cluj, din play-off-ul Conference League
Meciul Hacken – CFR Cluj, programat, joi, în manşa tur a play-off-ului Conference League, va fi arbitrat de o brigadă din Elveţia, cu Lukas Fähndrich la centru, informează News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.