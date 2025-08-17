Brigadă de arbitri din Elveţia la meciul Hacken – CFR Cluj, din play-off-ul Conference League

Meciul Hacken – CFR Cluj, programat, joi, în manşa tur a play-off-ului Conference League, va fi arbitrat de o brigadă din Elveţia, cu Lukas Fähndrich la centru, informează News.ro.

Lukas Fähndrich va fi ajutat de Guillaume Maire şi Nicolas Müller, în timp ce rezervă va fi Mirel Turkes.

În Camera VAR se vor afla Darren England (Anglia) şi Sven Wolfensberger (Elveţia).

Meciul va avea loc de la ora 20.00, la Goteborg, returul fiind programat o săptămână mai târziu la Cluj.