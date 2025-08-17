Marc Marquez continuă sezonul de senzație și câștigă Marele Premiu al Austriei pentru prima dată în carieră

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Marc Marquez (Ducati) s-a impus în Marele Premiu al Austriei, duminică, pe circuitul Red Bull Ring pentru prima dată în carieră, oprind cronometrul la 42:11.006, continuându-și sezonul de excepție.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

El a fost urmat de Fermin Aldeguer (Gresini, +1.118) și de Marco Bezzechi (Aprilia, +3.426).

Marc a încheiat weekend-ul cu o nouă dublă. După ce a câștigat sprintul de sâmbătă, spaniolul de la Ducati și-a adjudecat și Marele Premiu al Austriei, a noua victorie a sezonului. Un succes care are, cu siguranță, o savoare aparte pentru el față de altele obținute în 2025, întrucât nu câștigase niciodată pe Red Bull Ring.

Plecat de pe poziția a 4-a, sextuplul campion mondial MotoGP s-a instalat rapid în față, urmându-l pe polemanul Marco Bezzecchi (Aprilia) mai bine de jumătate de cursă. L-a atacat pe Bezzecchi în turul 19, în urma unei lupte strânse cu italianul. Odată trecut, a zburat spre a 71-a victorie a carierei în categoria regină.

Fratele campionului din Austria, Alex Marquez, a terminat pe 10 această cursă, în timp ce Fabio Quartararo își confirmă forma mai puțin bună și termină pe un modest loc 15.

Victimă a unei căzături, campionul en titre Jorge Martin a abandonat.