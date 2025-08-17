G4Media.ro
Ploi torențiale Barcelona
Captură X

Avertizări meteo de vreme extremă, duminică după-amiază: Cod roșu de furtuni și grindină în două județe din România

Meteorologii au emis, duminică după amiază, avertizări cod roşu de vreme severă imediată pentru zone din judeţele Cluj şi Hunedoara, unde sunt anunţate ploi torenţiale, furtuni şi grindină. Pentru alte judeţe au fost emise avertizări cod portocaliu, transmite News.ro.

Localităţile Ilia, Şoimuş, Gurasada, Brănişca, Vălişoara, Vorţa din judeţul Hunedoara se află, duminică după amiază, până la ora 17:30, suv avertizare cod roşu meteorologic.

Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că în aceste zone se vor semnala averse torenţiale care vor acumula peste 25 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie puternică (rafale de 50…70 km/h), grindină de medii dimensiuni (2-4 cm).

În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantităţi de 25…40 l/mp. Cod roşu meteo a fost emis, duminică după amiază şi pentru judeţul Cluj, vizate fiind localităţile Feleacu, Petreştii de Jos, Ciurila, Tureni unde vor fi averse torenţiale care vor acumula peste 35…50 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h), grindină de mari dimensiuni (3…5 cm).

Autorităţile au emis mesaje RO-Alert pentru zonele vizate, recomandând populaţiei să ia măsuri de adăpostire şi autoprotecţie. Pentru zone din judeţele Sibiu, Harghita, Gorj, Cluj şi pentru alte localităţi din Cluj au fost emise avertizări cod portocaliu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

