Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului, după avertizările meteo de Cod Portocaliu și Galben. Zonele vizate de ploi torenţiale și inundaţii

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O şedinţă extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului a avut loc, duminică, în urma atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice Cod portocaliu şi Cod galben transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Din dispoziţia Dianei Buzoianu, ministrul mediului, apelor şi pădurilor, secretarul de stat Cristian-Valer Beşeni a condus, duminică, Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), constituit la nivelul MMAP.

”Şedinţa extraordinară a CMSU a fost organizată ca urmare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice COD PORTOCALIU şi COD GALBEN transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Totodată, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare hidrologică de COD GALBEN şi COD PORTOCALIU”, precizează ministerul.

„Ţinând cont de prognoza meteo pentru următoarea perioadă, dar şi de cea hidrologică, monitorizăm cu deosebită atenţie zonele vizate de aceste avertizări hidrometeorologice de cod galben şi cod portocaliu. În funcţie de evoluţia fenomenelor, suntem pregătiţi să intervenim dacă vor apărea situaţii critice şi să luăm toate măsurile care se impun pentru a reduce impactul acestor fenomene asupra populaţiei. În judeţele Suceava şi Neamţ, care se află, alături de alte judeţe sub aceste avertizări, echipele ANAR se află în dispozitiv şi continuă intervenţiile pentru limitarea efectelor inundaţiilor produse la sfârşitul lunii iulie”, a precizat secretarul de stat Cristian-Valer Beşeni.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis astăzi mai multe avertizări şi atenţionări de cod galben şi cod portocaliu.

Prima ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ, de COD GALBEN este valabilă în data de 17 august, interval orar 12 – 21 şi vizează caniculă şi disconfort termic ridicat. În sudul Olteniei, sud-vestul şi centrul Munteniei va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 35…36 de grade.

Cea de-a doua ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ de COD GALBEN are ca interval de valabilitate: 17 august, ora 12 – 17 august, ora 21 şi vizează instabilitate atmosferică. În Transilvania, Maramureş, Banat, nord-vestul Moldovei, precum şi la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) şi pe arii restrânse grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20…30 l/mp şi izolat de peste 40…50 l/mp.

O altă AVERTIZARE METEOROLOGICĂ de COD PORTOCALIU este valabilă în intervalul 17 august, ora 14 – 17 august, ora 21. Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ. În judeţele Caraş Severin şi Hunedoara, precum şi în zona montană a judeţelor Cluj, Alba, Suceava, Neamţ şi Harghita vor fi averse însemnate cantitativ, frecvente descărcări electrice şi pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70…90 km/h) şi grindină de medii şi posibil mari dimensiuni (3 – 5 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 40…50 l/mp şi izolat de peste 60 l/mp.

Administraţia Naţională de Meteorolgie a emis şi ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ de COD GALBEN având interval de valabilitate: 17 august, ora 21 – 18 august, ora 10. În cea mai mare parte a Transilvaniei şi local în centrul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h) şi izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20…25 l/mp şi izolat de peste 35…40 l/mp.

O altă AVERTIZARE METEOROLOGICĂ de COD PORTOCALIU are ca interval de valabilitate 17 august, ora 21 – 18 august, ora 10 şi vizează averse importante cantitativ. În judeţele Maramureş, Suceava, Botoşani şi Neamţ, precum şi în zona montană a judeţului Bistriţa-Năsăud vor fi averse însemnate cantitativ. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 40…50 l/mp şi izolat de peste 60 l/mp.

Ultima ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ de COD GALBEN este valabilă în intervalul 18 august, ora 12 – 18 august ora 23 şi vizează instabilitate atmosferică. În Oltenia, în sudul Transilvaniei, precum şi în nord-vestul Munteniei şi în Carpaţii Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) şi izolat grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20…30 l/mp şi pe arii restrânse de peste 40 l/mp.

Totodată, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o avertizare hidrologică ce vizează scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE.

Atenţionarea hidrologică este valabilă în intervalul: 17.08.2025 ora 12:00 – 18.08.2025 ora 18:00 pentru următoarele bazine hidrografice:Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Siret şi Prut.

Astfel, CODUL GALBEN este valabil în intervalul 17.08.2025 ora 12:00 – 18.08.2025 ora 18:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu , Iza, Lӑpuş (judeţul Maramureş), Tur (judeţul Satu Mare), Someşul Mare (judeţul Bistriţa Năsăud), Someşul Mic (judeţele: Bihor şi Cluj), Someş (judeţele: Cluj, Sălaj şi Maramureş), Crasna, Vârşolţ (judeţele: Sălaj şi Satu Mare), Crişul Repede (judeţele: Cluj şi Bihor), Crişul Negru (judeţele: Bihor şi Arad), Crişul Alb (judeţele: Hunedoara şi Arad), Mureş (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa Năsăud), Arieş (judeţele: Alba şi Cluj), Mureş (judeţul Alba), Târnava Mică (judeţele: Harghita, Mureş şi Alba), Târnava Mare (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba), Mureş (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad), Bega (judeţele: Timiş şi Arad), Timiş , Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Caraş (judeţul Caraş Severin), Cerna (judeţele: Gorj şi Caraş Severin), Jiu (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Motru (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Gilort (judeţul Gorj), Olt (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ (judeţele: Gorj şi Vâlcea), Argeş, Dâmboviţa (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova, Teleajen (judeţul Prahova), Suceava (judeţul Suceava), Moldova (judeţele: Suceava şi Neamţ), Bistriţa (judeţele: Suceava, Harghita, Neamţ şi Bacău), Trotuş (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Jijia, Prut (judeţele: Botoşani şi Iaşi).

Codul portocaliu este valabil în intervalul 17.08.2025 ora 15:00 – 18.08.2025 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Lӑpuş (judeţul Maramureş), Someşul Mare (judeţul Bistriţa Năsăud), Suceava (judeţul Suceava), Moldova (judeţele: Suceava şi Neamţ), Bistriţa (judeţele: Suceava, Harghita, Neamţ şi Bacău).

Avertizarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele: Suceava şi Neamţ.

În funcţie de evoluţia fenomenelor hidrometeorologice, vom reveni cu actualizarea prognozelor meteorologice şi hidrologice, mai anunţă ministerul Mediului.