G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

FOTO Incendiu de vegetație blochează circulația feroviară după stația CFR Medgidia –…

incendiu Medgidia, cale ferata
FOTO: amator

FOTO Incendiu de vegetație blochează circulația feroviară după stația CFR Medgidia – martor

Articole17 Aug 0 comentarii

Circulația trenurilor a fost afectată duminică din cauza unui incendiu de vegetație izbucnit după stația CFR Medgidia, retalează pentru G4Media un martor la evenimente. Cinci autospeciale de pompieri intervin pentru stingerea focului, iar suprafața afectată este semnificativă, potrivit informațiilor pe care martorul le-a confruntat cu personalul trenului IR 16088.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Din cauza intervenției pompierilor, un furtun de alimentare cu apă a fost întins pe linia ferată, ceea ce a dus la blocarea temporară a circulației trenurilor. Trenul IR 16088 s-a întors la Gara Medgidia și va staționa împreună cu trenul IR 1996 până la finalizarea intervenției.

Incendiu de vegetație, Medgidia – 17 august, FOTO: amator
Incendiu de vegetație, Medgidia – 17 august, FOTO: amator

Sistemele de climatizare ale trenului nu funcționează în timpul staționării, astfel călătorii au fost nevoiți să iasă pe peron, în temperaturi resimțite ce depășesc 30 de grade Celsius, a mai precizat martorul.

Autoritățile feroviare i-au informat pe călători că trenurile spre și dinspre litoral vor înregistra întârzieri. Pompierii continuă să acționeze pentru a controla incendiul și a restabili circulația în condiții de siguranță.

Până la această oră Biroul de presă al CFR nu a transmis o comunicare oficială în legătură cu circulația trenurilor spre litoral.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Incendiul de vegetaţie de pe insula portugheză Madeira este „controlat în totalitate”

Articole26 Aug 2024
0 comentarii

Incendiu de vegetaţie în apropiere de Autostrada A10

Articole21 Iul 2024
0 comentarii

UPDATE Circulația trenurilor pe magistrala București-Constanța și traficul rutier pe A2 pe sensul spre Capitală au fost oprite din cauza unui incendiu de vegetație / Focul a fost stins, trenurile încep să-și reia cursele / 11 trenuri cu întârzieri totale de 1400 de minute

Articole24 Iun 2024
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.