FOTO Incendiu de vegetație blochează circulația feroviară după stația CFR Medgidia – martor

Circulația trenurilor a fost afectată duminică din cauza unui incendiu de vegetație izbucnit după stația CFR Medgidia, retalează pentru G4Media un martor la evenimente. Cinci autospeciale de pompieri intervin pentru stingerea focului, iar suprafața afectată este semnificativă, potrivit informațiilor pe care martorul le-a confruntat cu personalul trenului IR 16088.

Din cauza intervenției pompierilor, un furtun de alimentare cu apă a fost întins pe linia ferată, ceea ce a dus la blocarea temporară a circulației trenurilor. Trenul IR 16088 s-a întors la Gara Medgidia și va staționa împreună cu trenul IR 1996 până la finalizarea intervenției.

Sistemele de climatizare ale trenului nu funcționează în timpul staționării, astfel călătorii au fost nevoiți să iasă pe peron, în temperaturi resimțite ce depășesc 30 de grade Celsius, a mai precizat martorul.

Autoritățile feroviare i-au informat pe călători că trenurile spre și dinspre litoral vor înregistra întârzieri. Pompierii continuă să acționeze pentru a controla incendiul și a restabili circulația în condiții de siguranță.

Până la această oră Biroul de presă al CFR nu a transmis o comunicare oficială în legătură cu circulația trenurilor spre litoral.