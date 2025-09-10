Ursula von der Leyen: UE ia în calcul accelerarea renunţării la petrolul şi gazele ruseşti / Anunțul vine după presiuni directe din partea SUA

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Uniunea Europeană analizează posibilitatea unei eliminări mai rapide a combustibililor fosili din Rusia, în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Moscovei, a declarat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului European, transmite Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Anunţul vine după presiuni directe din partea Washingtonului, care cere Europei să înceteze complet achiziţiile de petrol rusesc.

De la intrarea în vigoare a embargoului asupra ţiţeiului rusesc transportat pe mare, importurile UE s-au redus cu 90%. Totuşi, Ungaria şi Slovacia continuă să primească petrol prin conducte, iar Europa mai cumpără încă aproximativ 13% din gazele sale din Rusia, faţă de 45% înaintea invaziei din 2022.

Preşedintele american Donald Trump a cerut săptămâna trecută liderilor europeni să oprească achiziţiile de petrol din Rusia şi a îndemnat UE să impună tarife de până la 100% asupra principalilor cumpărători ai Moscovei, China şi India.

Oficialii europeni şi americani se întâlnesc joi, la Bruxelles, pentru a discuta noi măsuri menite să limiteze comerţul energetic rusesc.

În prezent, UE a impus şi un plafon de preţ pentru petrolul rusesc, a sancţionat peste 400 de tancuri petroliere folosite de aşa-numita ”flotă fantomă” şi are în dezbatere propuneri legale pentru eliminarea completă a importurilor de petrol şi gaze ruseşti până la 1 ianuarie 2028.

O accelerare a termenului depinde însă de consensul statelor membre, iar Ungaria şi Slovacia se opun unor restricţii suplimentare, invocând riscul de creştere a preţurilor la energie. Ambele importă împreună circa 200.000–250.000 de barili pe zi de petrol rusesc, echivalentul a aproximativ 3% din cererea totală de ţiţei a UE.

Analiştii avertizează că sancţiunile europene nu vor avea eficienţă maximă fără implicarea marilor cumpărători extra-UE, în special China, India şi Emiratele Arabe Unite, care au facilitat fluxurile de petrol rusesc după începutul războiului.

Kremlinul a declarat luni că nicio sancţiune nu va determina Rusia să îşi schimbe cursul în Ucraina.