ursula von der leyen, comisia europeana, parlamentul european, strasbourg, bruxelles
Sursa foto: © European Union 2022 – Source : EP / Philippe BUISSIN

Ursula von der Leyen: UE ia în calcul accelerarea renunţării la petrolul şi gazele ruseşti / Anunțul vine după presiuni directe din partea SUA

Uniunea Europeană analizează posibilitatea unei eliminări mai rapide a combustibililor fosili din Rusia, în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Moscovei, a declarat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului European, transmite Reuters, citată de News.ro.

Anunţul vine după presiuni directe din partea Washingtonului, care cere Europei să înceteze complet achiziţiile de petrol rusesc.

De la intrarea în vigoare a embargoului asupra ţiţeiului rusesc transportat pe mare, importurile UE s-au redus cu 90%. Totuşi, Ungaria şi Slovacia continuă să primească petrol prin conducte, iar Europa mai cumpără încă aproximativ 13% din gazele sale din Rusia, faţă de 45% înaintea invaziei din 2022.

Preşedintele american Donald Trump a cerut săptămâna trecută liderilor europeni să oprească achiziţiile de petrol din Rusia şi a îndemnat UE să impună tarife de până la 100% asupra principalilor cumpărători ai Moscovei, China şi India.

Oficialii europeni şi americani se întâlnesc joi, la Bruxelles, pentru a discuta noi măsuri menite să limiteze comerţul energetic rusesc.

În prezent, UE a impus şi un plafon de preţ pentru petrolul rusesc, a sancţionat peste 400 de tancuri petroliere folosite de aşa-numita ”flotă fantomă” şi are în dezbatere propuneri legale pentru eliminarea completă a importurilor de petrol şi gaze ruseşti până la 1 ianuarie 2028.

O accelerare a termenului depinde însă de consensul statelor membre, iar Ungaria şi Slovacia se opun unor restricţii suplimentare, invocând riscul de creştere a preţurilor la energie. Ambele importă împreună circa 200.000–250.000 de barili pe zi de petrol rusesc, echivalentul a aproximativ 3% din cererea totală de ţiţei a UE.

Analiştii avertizează că sancţiunile europene nu vor avea eficienţă maximă fără implicarea marilor cumpărători extra-UE, în special China, India şi Emiratele Arabe Unite, care au facilitat fluxurile de petrol rusesc după începutul războiului.

Kremlinul a declarat luni că nicio sancţiune nu va determina Rusia să îşi schimbe cursul în Ucraina.

