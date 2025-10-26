Uraganul Melissa, care va lovi Jamaica săptămâna viitoare, s-a intensificat şi a trecut la categoria 3

Uraganul Melissa s-a intensificat, ajungând la categoria a treia pe scara Saffir-Simpson, care are cinci categorii, a anunţat, sâmbătă, Centrul American pentru Uragane, transmite News.ro.

Melissa se află la aproximativ 450 de kilometri de Port-au-Prince, în Haiti, şi aduce vânturi de până la 185 de kilometri pe oră.

Uraganul ar trebui să se intensifice rapid în cursul zilei de duminică şi să devină un uragan major când va ajunge în Jamaica la începutul săptămânii viitoare, a indicat Centrul.