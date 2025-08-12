O furtună tropicală, Erin, la Oceanul Atlantic, se poate transforma în primul uragan din acest an în regiune

O furtună tropicală care s-a format la începutul săptămânii în estul Oceanului Atlantic – Erin – s-ar putea transforma în uragan în cursul acestei săptămâni, primul din sezonul din acest an în această zonă, relatează CNN şi The Associated Press, transmite News.ro.

Un uragan s-ar putea forma săptămâna aceasta, potrivit previziunilor Centrului Naţional american al Uraganelor (NHC), cu sediul în Florida.

Uraganul se poate forma pe baza furtunii tropicale Erin, care s-a format la Oceanul Atlantic luni dimineaţa şi s-a apropiat luni seara de coasta Capului Verde, în Africa.

Erin prezintă rafale de vânt de peste 70 de kilometri pe oră şi se deplasează către vest.

Ea este a cincea furtună suficient de importantă cât să poartte un nume la Oceanul Atlantic în acest an.

Ea se deplasează într-o zonă denumită ”regiune de dezvoltare principală”, de la coasta de vest a Africii către Caraibe.

Apa foarte caldă din această zonă, peste media normală, din cauza poluării, poate favoriza formarea unui uragan, maiales într-o perioadă propice.

Transformarea în uragan a furtunii Erin necesită însă timp, lucru care nu le permite meteorologilor să spună cu certitudine ce tip de ameninţare poate reprezenta în zonele apropiate – Caraibe, Bermude sau Statele Unite – atunci când va atinge coasta americană.

Numeroşi parametri sunt, pentru moment, incerţi.

Un anticiclon în Bermude, a cărui forţă nu este cunoscută încă, ar putea reprezenta o frână în înaintarea furtunii, a cărei putere este necesar să fie, de asemenea, luată în calcul.

Potrivit NHC, trecerea furtunii Erin prin aceasă zonă urmează să fie determinantă în evaluarea definitivă a faptului dacă se va forma un uragan de anvergură, adică peste categoria a 3-a, până sâmbătă.