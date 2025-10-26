Ferrari intră în lumea cripto şi AI: licitaţie digitală pentru maşina campioană de la Le Mans

Producătorul italian Ferrari pregăteşte lansarea unui token digital exclusiv care va permite celor mai bogaţi fani ai mărcii să participe la o licitaţie pentru modelul Ferrari 499P, maşina care a câştigat trei titluri consecutive la Le Mans, relatează Reuters, citată de News.ro.

Proiectul, dezvoltat în parteneriat cu fintech-ul italian Conio, vizează clienţii din clubul privat Ferrari Hyperclub, format din 100 de colecţionari pasionaţi de curse de anduranţă.

Tokenul ”Ferrari 499P” va putea fi tranzacţionat între membrii clubului şi folosit pentru licitaţii interne, urmând să debuteze odată cu sezonul 2027 al Campionatului Mondial de Anduranţă.

”Este o modalitate de a consolida sentimentul de apartenenţă al celor mai loiali clienţi”, a declarat Enrico Galliera, directorul comercial şi de marketing al Ferrari.

Iniţiativa vine în contextul în care brandurile de lux caută să atragă tinerii antreprenori din domeniul tehnologiei şi al inteligenţei artificiale, o generaţie tot mai activă pe pieţele cripto.

Ferrari a început să accepte plăţi în Bitcoin, Ethereum şi USDC pentru automobile în SUA din 2023, extinzând opţiunea în Europa anul trecut.

În prezent, Conio aşteaptă obţinerea licenţei conform noii reglementări europene MiCA pentru active digitale.

”Potenţialul de dezvoltare este uriaş”, a spus Davide Rallo, strategul fintech al Conio, în timp ce valoarea Bitcoin a crescut cu aproximativ 60% în ultimul an, pe fondul revenirii interesului pentru activele digitale, susţinut inclusiv de preşedintele american Donald Trump.