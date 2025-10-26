Liniile 63, 385 şi N101 din București vor funcţiona pe trasee deviate

Liniile 63, 385 şi N101 vor funcţiona pe trasee deviate duminică, între orele 00:00-22:00, ca urmare a desfăşurării evenimentului dedicat sfinţirii Catedralei Naţionale, a anunţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (TPBI), transmite Agerpres.

În perioada menţionată, traficul rutier va fi restricţionat în ambele sensuri pe următoarele artere: Calea 13 Septembrie, între Piaţa Arsenalului şi Bd. Libertăţii; Bd. Unirii, între Piaţa Unirii şi Bd. Libertăţii; Str. Izvor, între Piaţa Arsenalului şi Bd. B. P. Haşdeu; Bd. Libertăţii, între Calea 13 Septembrie şi Bd. Naţiunile Unite.

În aceste condiţii, cele trei linii de transport vor funcţiona astfel: linia 63 – între terminalul „Master” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/ Str.

Izvor (Piaţa Arsenalului) iar în cazul în care numărul participanţilor la eveniment va impune restricţionarea traficului rutier în Piaţa Arsenalului, linia 63 va funcţiona între terminalul „Master” şi intersecţia Şos. Panduri/ Calea 13 Septembrie/ Bd. Tudor Vladimirescu; linia 385 – pe traseul de bază între „Valea Oltului” şi intersecţia Şos. Panduri/ Calea 13 Septembrie/ Bd. Tudor Vladimirescu, apoi pe Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri cu întoarcere pe Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piaţa Unirii, Bd. Regina Maria, Bd. George Coşbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, apoi traseul actual; linia N101 va funcţiona în noaptea de 25/26.10.2025, începând cu ora 00:00, pe traseul de bază între terminalul „Valea Oltului” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/Şos. Panduri/ Bd. Tudor Vladimirescu, apoi pe un traseu deviat în ambele sensuri pe Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, „Piaţa Unirii 2”.