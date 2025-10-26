G4Media.ro
Tenismena Belinda Bencic a câştigat turneul de la Tokyo, al zecelea trofeu din carieră

Belinda Bencic / Sursa foto: Rob Prange / Zuma Press / Profimedia
Belinda Bencic / Sursa foto: Rob Prange / Zuma Press / Profimedia

Tenismena Belinda Bencic a câştigat turneul de la Tokyo, al zecelea trofeu din carieră

Jucătoarea elveţiană de tenis Belinda Bencic (locul 13 WTA) a câştigat turneul de la Tokyo, ea obţinând astfel al zecelea trofeu al carierei, transmite News.ro.

Jucătoarea de 28 de ani a învins-o pe sportiva cehă Linda Noskova (locul 17 WTA), scor 6-2, 6-3, într-o oră şi 22 de minute.

În urma acestei victorii, Bencic va urca de luni pe locul 11 în clasamentul WTA.

