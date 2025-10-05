Amanda Anisimova a câştigat la Beijing al doilea său titlu WTA 1000 din 2025
Jucătoarea americană Amanda Anisimova a câştigat al doilea său titlu WTA 1000 din acest sezon la Beijing, învingând-o în finală pe cehoaica Linda Noskova în trei seturi, cu 6-0, 2-6, 6-2, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Jucătoarea în vârstă de 24 de ani a câştigat în acest an, la Doha, primul său trofeu în această categorie, care se situează imediat după Grand Slam în ierarhia circuitului.
Cu acest titlu câştigat la Beijing, al patrulea din cariera sa în toate categoriile, ea îşi confirmă locul printre cele mai bune jucătoare, după cele două finale de Grand Slam de la Wimbledon şi US Open.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.