Amanda Anisimova după victorie cu Aryna Sabalenka din semifinalele Wimbledon 2025
Amanda Anisimova a câştigat la Beijing al doilea său titlu WTA 1000 din 2025

Jucătoarea americană Amanda Anisimova a câştigat al doilea său titlu WTA 1000 din acest sezon la Beijing, învingând-o în finală pe cehoaica Linda Noskova în trei seturi, cu 6-0, 2-6, 6-2, transmite News.ro.

Jucătoarea în vârstă de 24 de ani a câştigat în acest an, la Doha, primul său trofeu în această categorie, care se situează imediat după Grand Slam în ierarhia circuitului.

Cu acest titlu câştigat la Beijing, al patrulea din cariera sa în toate categoriile, ea îşi confirmă locul printre cele mai bune jucătoare, după cele două finale de Grand Slam de la Wimbledon şi US Open.

