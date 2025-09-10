G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ursula von der Leyen propune suspendarea parțială a Acordului de asociere UE-Israel:…

Atac Israel Gaza
Captură X

Ursula von der Leyen propune suspendarea parțială a Acordului de asociere UE-Israel: „Ceea ce se întâmplă în Gaza este inacceptabil”

Articole10 Sep 0 comentarii

Ursula von der Leyen a propus miercuri suspendarea parțială a Acordului de asociere UE-Israel, cu accent pe aspectele comerciale ale acestuia. Este o măsură cerută de unele state membre, dar la care Comisia Europeană s-a opus până în prezent, scrie Euronews.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Comisia va face tot ce îi stă în putință. Vom suspenda sprijinul bilateral acordat Israelului. Vom opri toate plățile în aceste domenii, fără a afecta colaborarea noastră cu societatea civilă israeliană sau cu (muzeul Holocaustului) Yad Vashem”, a declarat ea.

„În al doilea rând, vom prezenta Consiliului două propuneri suplimentare. Vom propune sancțiuni împotriva miniștrilor extremiști și a coloniștilor violenți. De asemenea, vom propune suspendarea parțială a Acordului de asociere în ceea ce privește aspectele comerciale”, a adăugat ea.

„Sunt conștientă că va fi dificil să găsim majorități. Și știu că orice acțiune va fi prea mult pentru unii. Prea puțin pentru alții. Dar trebuie să ne asumăm cu toții responsabilitățile – Parlamentul, Consiliul și Comisia”, a mai spus șefa Comisiei, înainte de a afirma:

„Ceea ce se întâmplă în Gaza este inacceptabil”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Socialista Teresa Ribera începe să se distanţeze de conservatoarea Ursula von der Leyen (analiză EFE)

Articole9 Sep • 827 vizualizări
0 comentarii

Israelul ordonă evacuarea întregului oraș Gaza înaintea invaziei terestre

Articole9 Sep • 1.033 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Armata Israelului a distrus un bloc turn din Gaza City, afirmând că acesta adăpostea infrastructuri militare Hamas

Articole5 Sep • 1.362 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.