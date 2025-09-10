Ursula von der Leyen propune suspendarea parțială a Acordului de asociere UE-Israel: „Ceea ce se întâmplă în Gaza este inacceptabil”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ursula von der Leyen a propus miercuri suspendarea parțială a Acordului de asociere UE-Israel, cu accent pe aspectele comerciale ale acestuia. Este o măsură cerută de unele state membre, dar la care Comisia Europeană s-a opus până în prezent, scrie Euronews.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Comisia va face tot ce îi stă în putință. Vom suspenda sprijinul bilateral acordat Israelului. Vom opri toate plățile în aceste domenii, fără a afecta colaborarea noastră cu societatea civilă israeliană sau cu (muzeul Holocaustului) Yad Vashem”, a declarat ea.

„În al doilea rând, vom prezenta Consiliului două propuneri suplimentare. Vom propune sancțiuni împotriva miniștrilor extremiști și a coloniștilor violenți. De asemenea, vom propune suspendarea parțială a Acordului de asociere în ceea ce privește aspectele comerciale”, a adăugat ea.

„Sunt conștientă că va fi dificil să găsim majorități. Și știu că orice acțiune va fi prea mult pentru unii. Prea puțin pentru alții. Dar trebuie să ne asumăm cu toții responsabilitățile – Parlamentul, Consiliul și Comisia”, a mai spus șefa Comisiei, înainte de a afirma:

„Ceea ce se întâmplă în Gaza este inacceptabil”.