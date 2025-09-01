Ursula von der Leyen: „O treime din armamentul livrat Ucrainei la începutul războiului provenea din Bulgaria”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminică, în cadrul unei vizite la Sofia, că aproximativ o treime din armele livrate Ucrainei la începutul războiului proveneau din Bulgaria.

“1/3 din armele livrate Ucrainei la începutul războiului provenea din Bulgaria”, a scris Ursula Von der Leyen, într-un mesaj postat pe Twitter.

📍Sopot, Bulgaria, VMZ ammunition factory. Shells are produced here in large quantities. Not only for Europe’s stockpile but also for Ukraine’s defence. 1/3 of the weapons delivered to Ukraine at the start of the war came from Bulgaria. Thank you for your support to Ukraine’s… pic.twitter.com/Fj9JbcpbPv — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2025

Potrivit Novinite, șefa Comisiei Europene a subliniat rolul crucial al Bulgariei în sprijinirea Ucrainei și consolidarea apărării colective a Europei. Vorbind la Uzina de Construcții de Mașini Vazovski (VMZ) din Sopot, alături de prim-ministrul Rosen Zheliazkov și liderul GERB, Boiko Borissov, ea a afirmat: „Doresc să mulțumesc Bulgariei pentru această contribuție extraordinară la apărarea vecinului și prietenului său, Ucraina”. Ea l-a calificat pe președintele rus Vladimir Putin drept „un prădător care trebuie oprit”, subliniind că numai capacitatea militară și armamentul coordonat pot să țină în frâu Moscova. Prin mecanismul SAFE, UE și-a stabilit obiectivul de a produce 2 milioane de proiectile pe an, iar Bulgaria este de așteptat să joace un rol cheie în acest efort.

Există deja planuri pentru construirea a două noi facilități la VMZ-Sopot, una pentru producția de praf de pușcă și alta pentru fabricarea de obuze de artilerie de 155 mm conform standardelor NATO. Aceste investiții, discutate cu grupul german de apărare Rheinmetall, sunt proiectate să creeze până la 1.000 de locuri de muncă în regiune, asigurând în același timp o creștere pe termen lung a producției de apărare a Bulgariei. Von der Leyen a subliniat că fabricile nu vor servi doar nevoilor imediate ale Ucrainei, ci vor garanta și o creștere durabilă a economiei bulgare. „Accelerăm producția în toată Europa, deoarece vremurile o cer”, a declarat ea.

Prim-ministrul Rosen Zheliazkov a confirmat că Bulgaria se angajează să contribuie la garanții de securitate europene mai ample odată ce se va ajunge la o soluție politică în Ucraina. El a subliniat disponibilitatea de a ajuta la operațiunile de deminare în Marea Neagră pentru a asigura libera navigație, de a desfășura nave de deminare și nave de sprijin și de a pune la dispoziția aliaților infrastructura aeroportuară.

Boiko Borissov, liderul GERB, s-a adresat direct protestatarilor care s-au adunat în fața fabricii pentru a se opune vizitei și proiectelor militare. El a subliniat că producția de apărare a Bulgariei există de zeci de ani și că modernizarea este inevitabilă. „Cu toții suntem pentru pace, dar puterea și apărarea puternică sunt singura modalitate de a asigura respectarea păcii”, a spus el, adăugând că mecanismul SAFE și parteneriatele cu aliații europeni sunt cruciale pentru susținerea și extinderea industriei de apărare a Bulgariei.

Vizita lui von der Leyen în Bulgaria a făcut parte dintr-un turneu regional mai amplu, care a cuprins șapte țări din Europa de Est, inclusiv cele care se învecinează cu Ucraina și Belarus. Luni, șefa Comisiei vizitează România.

Turneul s-a concentrat pe coordonarea strategiilor de apărare și a garanțiilor de securitate pentru Ucraina, într-un moment în care negocierile cu Rusia și Statele Unite se intensifică. La Sofia, ea a reiterat un mesaj consecvent: „Putin a demonstrat că nu se va opri. De aceea, Europa trebuie să continue să crească producția de muniție și arme.” Ea a comparat Ucraina cu un „arici de oțel” care nu poate fi înfrânt, subliniind că puterea militară este prima linie de apărare pentru o pace justă și durabilă.

Mecanismul SAFE al Comisiei Europene pune la dispoziție 150 de miliarde de euro pentru consolidarea capacității de apărare a UE. Potrivit lui von der Leyen, acest lucru va permite achiziții comune, transfer de tehnologie și dezvoltare industrială în întreaga Uniune, Bulgaria alocând deja investiții pentru extinderea facilităților sale de apărare.

Pe lângă chestiunile legate de apărare, von der Leyen a abordat procesul de extindere a UE în Balcanii de Vest, unde amenințările hibride și influența Rusiei rămân factori destabilizatori. Ea a reafirmat că nu există alternativă la modificările constituționale din Macedonia de Nord, care trebuie să includă bulgarii în Constituția sa pentru a avansa cu negocierile de aderare.