Unul dintre simpatizanții lui Călin Georgescu care protesta față de plasarea acestuia sub control judiciar a afișat un steag legionar / Bărbatul este acum anchetat penal

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un bărbat de 45 de ani este urmărit penal în baza O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, după ce a afișat un steag legionar la o manifestație organizată în apropierea sediului IPJ Ilfov.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Călin Georgescu s-a prezentat miercuri, 24 septembrie, pentru prelungirea controlului judiciar și, așa cum s-a întâmplat anterior, mai multe persoane s-au adunat pentru a protesta față de plasarea sub control judiciar a fostului candidat extremist și pro-rus la alegerile prezidențiale din 2024.

În jurul orei 8.30, la adunarea publică din zona sediului IPJ Ilfov, jandarmii au identificat o persoană care a afișat un steag pe care erau inscripționate simboluri similare cu cele folosite în trecut de Mișcarea Legionară.

„În acest context, bărbatul, cu vârsta de 45 de ani, a fost condus la secția de poliție în vederea întocmirii actelor necesare continuării cercetărilor, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările ulterioare”, au precizat reprezentanții Direcției Generale de Poliție a municipiului București.