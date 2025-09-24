BREAKING Mutare importantă în războiul intern din PSD: Alexandru Stănescu, fratele baronului PSD Paul Stănescu, dat jos de la șefia Agenției de Dezvoltare Regională ”Oltenia” / A fost înlocuit interimar cu un apropiat al Olguței Vasilescu

Alexandru Stănescu, fratele baronului PSD Paul Stănescu, a fost dat jos miercuri de la șefia Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest ”Oltenia”, instituție care gestionează fonduri europene de 1,2 miliarde de euro, au declarat pentru G4Media surse oficiale. El a fost înlocuit interimar cu un apropiat al Olguței Vasilescu.

Mișcarea e relevantă și pentru jocurile de putere din ineriorul PSD înainte de congres. Paul Stănescu, care acum e secretar general al PSD, e un adversar al președintelui interimar Sorin Grindeanu, în timp ce Lia Olguța Vasilescu face parte din echipa lui Grindeanu și urmează să fie numită prim-vicepreședinte al partidului dacă acesta va câștiga șefia partidului la congres.

Decizia de înlocuire a lui Alexandru Stănescu a fost luată miercuri de Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, care conduce ADR Oltenia, potrivit surselor citate.

Șef interimar al ADR Oltenia a fost numit Cătălin Catană, care este director general al Autorității de Management pentru Programul Regional, potrivit surselor citate.

Alexandru Stănescu, fratele baronului PSD Paul Stănescu, a câștigat în 2022 selecția organizată pentru postul de director general al ADR Oltenia, deși avea zero experiență relevantă, după cum a scris G4Media la acel moment.

Anunțul de selecție nu le-a cerut candidaților experiență în gestionarea fondurilor UE, deși Agenția de Dezvoltare Regională Oltenia are ca principal scop managementul proiectelor cu fonduri UE din Programul Operațional Regional în vechiul exercițiu financiar 2014-2020, iar în noul exercițiu financiar 2021-2027 va fi autoritate de management.

Cu alte cuvinte, ADR Oltenia va gestiona proiecte de interes regional de 1,2 miliarde de euro – infrastructură de transport, dezvoltarea mediului de afaceri, utilități, lucrări publice în educație și sănătate. În plus, ADR-urile au anumite atribuții pe investițiile locale derulate cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Alexandru Stănescu este absolvent al Facultății de Mecanică Agricolă de la Politehnica București.

ADR Sud-Vest Oltenia este un ONG înființat și controlat de baronii locali din județele din regiune – Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. ADR Oltenia are alocați peste 1,2 miliarde de euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) si din bugetul de stat în perioada 2021-2027, pe care îi poate folosi pentru mici proiecte locale și regionale. Regiunea Sud-Vest Oltenia este una dintre cele mai sărace din România.

A fost cea de-a doua sinecură politică în 2022 pentru Alexandru Stănescu, după ce la începutul lui 2022 fusese propulsat de PSD într-o funcție de conducere la ANRE, arbitrul pieței energiei.

Șeful PSD de la acel moment, Marcel Ciolacu, declara atunci că Stănescu a fost răsplătit pentru că nu a mai prins un fotoliu de parlamentar.

Ulterior, el a demisionat de la ANRE cu câteva zile înainte ca Curtea Constituțională să decidă că numirea sa a încălcat Constituția.