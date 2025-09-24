G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Vânătorul de mine „Căpitan Constantin Dumitrescu” a plecat dintr-un port din Scoţia…

Vânător de mine
Sursa foto Forțele Navale Române

Vânătorul de mine „Căpitan Constantin Dumitrescu” a plecat dintr-un port din Scoţia spre România / Echipajul, instruit pentru utilizarea tehnicii de la bord în Marea Britanie / Vânătorul de mine a intrat în serviciul Forţelor Navale pe 4 august

Articole24 Sep 0 comentarii

Vânătorul de mine ”Căpitan Constantin Dumitrescu” a plecat dintr-un port din Scoţia pentru a veni în România, au anunţat, miercuri, reprezentanţii Forţelor Navale Române. Ei au precizat că echipajul a fost instruit în Marea Britanie pentru utilizarea tehnicii de la bord. Vânătorul de mine ”Căpitan Constantin Dumitrescu” a intrat în serviciul Forţelor Navale pe 4 august, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Vânătorul de mine M 271 «Căpitan Constantin Dumitrescu», a doua navă din Programul «Vânător de mine», a executat miercuri, 24 septembrie, manevra de ieşire din portul scoţian Rosyth, pentru a lua cap-compas portul militar Constanţa, unde va ajunge în prima parte a lunii noiembrie”, au transmis, miercuri, reprezentanţii Forţelor Navale Române.

Ei au adăugat că după o perioadă de instruire a echipajului pentru utilizarea tehnicii de la bord, atât în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, cât şi în ţară, la vânătorul de mine M 270 ”Sublocotenent Ion Ghiculescu”, echipajul navei a primit certificarea echipei Fleet Operational Standards and Training (FOST), structura Marinei Regale Britanice responsabilă cu pregătirea şi evaluarea echipajelor pentru încadrarea navelor militare.

Vânătorul de mine M 271 ”Căpitan Constantin Dumitrescu”, intrat în serviciul Forţelor Navale Române la data de 4 august, este comandat de căpitan-comandor Mădălina Drăgan-Ghigalău şi are la bord un echipaj format din 40 de marinari militari.

Vânător de mine
Sursa foto Forțele Navale Române

Vânătorul de mine M 271 ”Căpitan Constantin Dumitrescu”, fost HMS PEMBROKE în Marina Regală Britanică, este a doua navă prevăzută să fie livrată prin acordul de tip guvern la guvern, încheiat între România şi Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord.

Vânătorul de mine este o navă militară interoperabilă cu structurile NATO, face parte din clasa Sandown, are deplasamentul de 600 de tone, lungimea de 52,7 metri, lăţimea de 10,5 metri, pescajul de 2,4 metri şi este dotat cu capabilităţi de luptă contra minelor marine (MCM).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un vânător de mine al Forţelor Navale va participa la un exerciţiu multinaţional desfăşurat în Marea Neagră

Articole10 Iun 2025
0 comentarii
vanator de mine
Sursa foto: Forțele Navale Române

Primul vânător de mine preluat de România de la Marina Regală Britanică soseşte în portul militar Constanța

Articole18 Dec 2023
0 comentarii
Mina marina Marea Neagra
sursa foto: MApN

O navă vânător de mine care a aparținut Marinei Regale Britanice, intrată în serviciul Forţelor Navale Române, a plecat spre Constanța

Articole15 Noi 2023
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.