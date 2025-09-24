Vânătorul de mine „Căpitan Constantin Dumitrescu” a plecat dintr-un port din Scoţia spre România / Echipajul, instruit pentru utilizarea tehnicii de la bord în Marea Britanie / Vânătorul de mine a intrat în serviciul Forţelor Navale pe 4 august

Vânătorul de mine ”Căpitan Constantin Dumitrescu” a plecat dintr-un port din Scoţia pentru a veni în România, au anunţat, miercuri, reprezentanţii Forţelor Navale Române. Ei au precizat că echipajul a fost instruit în Marea Britanie pentru utilizarea tehnicii de la bord. Vânătorul de mine ”Căpitan Constantin Dumitrescu” a intrat în serviciul Forţelor Navale pe 4 august, transmite News.ro.

”Vânătorul de mine M 271 «Căpitan Constantin Dumitrescu», a doua navă din Programul «Vânător de mine», a executat miercuri, 24 septembrie, manevra de ieşire din portul scoţian Rosyth, pentru a lua cap-compas portul militar Constanţa, unde va ajunge în prima parte a lunii noiembrie”, au transmis, miercuri, reprezentanţii Forţelor Navale Române.

Ei au adăugat că după o perioadă de instruire a echipajului pentru utilizarea tehnicii de la bord, atât în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, cât şi în ţară, la vânătorul de mine M 270 ”Sublocotenent Ion Ghiculescu”, echipajul navei a primit certificarea echipei Fleet Operational Standards and Training (FOST), structura Marinei Regale Britanice responsabilă cu pregătirea şi evaluarea echipajelor pentru încadrarea navelor militare.

Vânătorul de mine M 271 ”Căpitan Constantin Dumitrescu”, intrat în serviciul Forţelor Navale Române la data de 4 august, este comandat de căpitan-comandor Mădălina Drăgan-Ghigalău şi are la bord un echipaj format din 40 de marinari militari.

Vânătorul de mine M 271 ”Căpitan Constantin Dumitrescu”, fost HMS PEMBROKE în Marina Regală Britanică, este a doua navă prevăzută să fie livrată prin acordul de tip guvern la guvern, încheiat între România şi Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord.

Vânătorul de mine este o navă militară interoperabilă cu structurile NATO, face parte din clasa Sandown, are deplasamentul de 600 de tone, lungimea de 52,7 metri, lăţimea de 10,5 metri, pescajul de 2,4 metri şi este dotat cu capabilităţi de luptă contra minelor marine (MCM).