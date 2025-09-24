Atenţionare de călătorie în China: Mai multe provincii vor fi afectate de taifunul Ragasa

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetăţenii români aflaţi în tranzit sau care intenţionează să călătorească în sudul Republicii Populare Chineze că regiunea autonomă Guangxi şi provinciile Guangdong şi Hainan vor fi afectate de taifunul Ragasa, echivalentul unui uragan de categoria 5, miercuri şi joi, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat al MAE, fenomenul meteo extrem va genera perturbări semnificative ale transportului public, dar şi dificultăţi în accesul la bunuri şi servicii esenţiale.

Ministerul recomandă cetăţenilor români să urmărească evoluţiile meteorologice din surse oficiale, să evite deplasările neesenţiale, să respecte indicaţiile autorităţilor locale şi să îşi asigure provizii de apă şi alimente pentru cel puţin trei zile.

Pentru asistenţă consulară, cetăţenii români pot contacta Ambasada României la Beijing la numărul de telefon +86 106 532 3616, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate în regim de permanenţă.

De asemenea, pentru situaţii speciale cu caracter de urgenţă, este disponibil şi telefonul de permanenţă al Ambasadei: +86 186 1173 7488.