Uniunea Europeană va investi 116 milioane de euro în 13 proiecte de refacere a oceanelor şi a apelor, ce includ inclusiv Marea Neagră şi fluviul Dunărea

Uniunea Europeană a anunţat vineri o investiţie semnificativă de 116 milioane euro în 13 noi proiecte menite să restabilească sănătatea oceanelor şi a apelor, inclusiv în Marea Neagră şi fluviul Dunărea, informează un comunicat de presă al executivului comunitar, transmite Agerpres.

Proiectele, selectate în cadrul cererilor de propuneri ale misiunii UE privind oceanele şi apele, se vor axa pe o serie de iniţiative, inclusiv conservarea zonelor marine protejate din larg, protejarea habitatelor piscicole migratoare, reducerea impactului pescuitului asupra mediului şi capacitarea comunităţilor locale pentru a conduce refacerea oceanelor, mărilor şi apelor noastre.

Cele 13 proiecte, care implică întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri), organizaţii de cercetare, autorităţi locale, şcoli şi întreprinderi, vor aduce o gamă largă de beneficii oceanelor şi apelor din UE şi din afara acesteia.

Proiectele vor fi puse în aplicare în diferite bazine maritime, inclusiv Marea Neagră, fluviul Dunărea, Marea Baltică şi Marea Nordului, Marea Mediterană şi regiunile atlantică şi arctică.

Printre proiectele selectate se numără SEAMPHONI, care va utiliza tehnologii avansate pentru monitorizarea biodiversităţii marine offshore, şi DanubeLifelines, care va reface căile de pescuit în fluviul Dunărea. Alte proiecte, cum ar fi ECO-CATCH şi MarineGuardian, vor dezvolta noi tehnologii de pescuit pentru a reduce capturile accidentale nedorite şi pentru a proteja habitatele marine.

Investiţia face parte din programul Orizont Europa, care urmăreşte să ofere soluţii la unele dintre cele mai mari provocări ale societăţii. Proiectele au fost selectate în urma unei evaluări inter pares efectuate de experţi independenţi, iar mai multe detalii privind proiectele selectate, inclusiv bugetul şi beneficiarii, sunt disponibile pe site-ul misiunii UE. Prin această investiţie semnificativă, UE face un pas important în direcţia restabilirii sănătăţii oceanelor şi a apelor – o prioritate-cheie în cadrul Pactului european privind oceanele – şi a asigurării unui viitor durabil pentru generaţiile viitoare.