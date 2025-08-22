G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Uniunea Europeană va investi 116 milioane de euro în 13 proiecte de…

Marea Neagra curată și nisip
Sursa foto: G4Media

Uniunea Europeană va investi 116 milioane de euro în 13 proiecte de refacere a oceanelor şi a apelor, ce includ inclusiv Marea Neagră şi fluviul Dunărea

Articole22 Aug 0 comentarii

Uniunea Europeană a anunţat vineri o investiţie semnificativă de 116 milioane euro în 13 noi proiecte menite să restabilească sănătatea oceanelor şi a apelor, inclusiv în Marea Neagră şi fluviul Dunărea, informează un comunicat de presă al executivului comunitar, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Proiectele, selectate în cadrul cererilor de propuneri ale misiunii UE privind oceanele şi apele, se vor axa pe o serie de iniţiative, inclusiv conservarea zonelor marine protejate din larg, protejarea habitatelor piscicole migratoare, reducerea impactului pescuitului asupra mediului şi capacitarea comunităţilor locale pentru a conduce refacerea oceanelor, mărilor şi apelor noastre.

Cele 13 proiecte, care implică întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri), organizaţii de cercetare, autorităţi locale, şcoli şi întreprinderi, vor aduce o gamă largă de beneficii oceanelor şi apelor din UE şi din afara acesteia.

Proiectele vor fi puse în aplicare în diferite bazine maritime, inclusiv Marea Neagră, fluviul Dunărea, Marea Baltică şi Marea Nordului, Marea Mediterană şi regiunile atlantică şi arctică.

Printre proiectele selectate se numără SEAMPHONI, care va utiliza tehnologii avansate pentru monitorizarea biodiversităţii marine offshore, şi DanubeLifelines, care va reface căile de pescuit în fluviul Dunărea. Alte proiecte, cum ar fi ECO-CATCH şi MarineGuardian, vor dezvolta noi tehnologii de pescuit pentru a reduce capturile accidentale nedorite şi pentru a proteja habitatele marine.

Investiţia face parte din programul Orizont Europa, care urmăreşte să ofere soluţii la unele dintre cele mai mari provocări ale societăţii. Proiectele au fost selectate în urma unei evaluări inter pares efectuate de experţi independenţi, iar mai multe detalii privind proiectele selectate, inclusiv bugetul şi beneficiarii, sunt disponibile pe site-ul misiunii UE. Prin această investiţie semnificativă, UE face un pas important în direcţia restabilirii sănătăţii oceanelor şi a apelor – o prioritate-cheie în cadrul Pactului european privind oceanele – şi a asigurării unui viitor durabil pentru generaţiile viitoare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Două persoane căutate în Dunăre, în judeţul Giurgiu / Cinci persoane, între care un copil de 9 luni, se aflau la scăldat și au intrat în apă într-o zonă adâncă şi curenţi puternici

Articole22 Iul 2025
0 comentarii

Debitul Dunării, în scădere accentuată: cu peste 45% sub media lunii iulie / Avertismente pentru râurile din zonele de deal și munte

Articole20 Iul 2025
0 comentarii

Doi copii în vârstă de 9 ani din București, loviți de un ski-jet condus de un bărbat băut, în zona plajei Gostinu, pe fluviul Dunărea

Articole19 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.