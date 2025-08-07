Unitatea de elită a forțelor speciale ucrainene din spatele unuia dintre cele mai îndrăznețe atacuri ale războiului cu Rusia: 334 de soldați ruși eliminați, peste 550 de răniți, ofensiva din Sumi – stopată

Soarele abia răsărise deasupra regiunii Sumi din Ucraina când unitatea de forțe speciale a Kievului a lansat unul dintre cele mai îndrăznețe atacuri ale războiului. Adânc în spatele liniilor rusești, comandourile s-au infiltrat în pozițiile inamice, au tăiat liniile de aprovizionare și au distrus centrele de comandă într-un atac surpriză care – potrivit Kievului – a anihilat un întreg batalion rus și a oprit ofensiva acestuia, scrie The Telegraph.

Cel puțin 334 de soldați ruși au fost uciși și peste 550 au fost răniți, a raportat serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR).

DIU Active Units Halt russian Advance in Sumy Region: Over Eight Enemy Companies Crushed 🔗: https://t.co/3AQS7SrY6G pic.twitter.com/jiAGEcrYuS — Defence Intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) August 5, 2025

Misiunea a fost executată de unitatea specială Timur, o unitate de forțe de elită din cadrul GUR care efectuează ambuscade și raiduri clandestine pe uscat și pe mare.

Unitatea operează de obicei în umbră, dar a fost creditată cu unele dintre cele mai sofisticate și mai simbolice operațiuni din cele 41 de luni de război, câștigând statutul de erou al trupelor sale în Ucraina.

Comandantul său este locotenent-colonelul Timur, un nume de război pentru un om creditat cu semănarea haosului și panicii în spatele Rusiei și după care Volodimir Zelenski a numit unitatea.

La 24 august 2023 – ziua independenței Ucrainei – el a devenit un erou pentru compatrioții săi atunci când a arborat un drapel ucrainean în Crimeea pentru prima dată după aproape zece ani de ocupație.

Raidul îndrăzneț din peninsula Mării Negre a presupus deplasarea pe bărci și apoi pe jet ski-uri pe o distanță de 125 de mile pentru a ataca o bază rusă care adăpostea un sistem puternic de război electronic care bruia rachetele Kievului. În ciuda ciocnirilor cu rușii, ținta a fost atinsă, iar misiunea – cu numele de cod „Produdjenia sili” (Trezirea forței) – a fost lăudată ca un succes militar semnificativ.

Dar poate mai important a fost mesajul direct pe care l-a transmis: Rusia era vulnerabilă.

„Crimeenii au văzut că am venit, iar rușii au înțeles că putem apărea oriunde și oricând”, a declarat ulterior lt. col. Timur despre operațiune.

Este una dintre cele mai mari unități de forțe speciale ale GUR – nu se știe câți soldați sunt în rândurile lui Timur, dar conduce aproximativ 20 de unități mai mici, foarte specializate în războaie neregulate, inclusiv operațiuni de sabotaj și raiduri amfibii.

Unitățile Nobody și Raven sunt cunoscute pentru războiul de ultimă oră cu drone pe uscat și pe mare, în timp ce Batalionul Bratstvo „Frăția” excelează în raiduri amfibii și operațiuni de sabotaj pe teritoriul rus. Spectre 33, care face parte, de asemenea, din forțele lui Timur, este o unitate dedicată scufundărilor de nave.

„Particularitatea acestei unități speciale [Timur] este că include diverse unități cu abilități unice și pregătire specială, sporite de experiența în războiul modern”, a declarat Dmitro Jmailo, expert politico-militar și director executiv al Centrului ucrainean de securitate și cooperare.

„Este, probabil, una dintre primele unități de la al Doilea Război Mondial care a efectuat cu succes raiduri în adâncime cu misiuni secrete în teritoriile controlate de Rusia”, a declarat el pentru The Telegraph.

Unitatea Timur a luat parte la unele dintre cele mai sângeroase bătălii ale războiului, de la menținerea „drumului vieții” în Bahmut până la lovituri de stat care să ridice moralul, inclusiv eliberarea Insulei Șerpilor din Marea Neagră, și vânarea mercenarilor ruși în Sudan.

„Este bine echipată cu armament occidental, profund experimentată pe câmpul de luptă, foarte motivată și extrem de eficientă”, potrivit lui Ivan Stupak, analist militar ucrainean și fost ofițer în serviciul de securitate al Ucrainei (SBU).

În Sumi, versatilitatea activității unității a fost pusă în evidență, a spus el, referindu-se la capacitatea lor unică de a lupta fără întrerupere în tranșee, păduri și în aer.

Rusia a invadat regiunea de nord-est la începutul acestui an, cu scopul explicit de a decupa o „zonă tampon” pentru a preveni noi incursiuni transfrontaliere ale Ucrainei în regiunile de frontieră rusești.

Marți, GUR a susținut că avansul rusesc în Sumi a fost „oprit brusc” atunci când unitatea Timur s-a infiltrat în pozițiile inamice și a „învins” sute de soldați ai lui Vladimir Putin în lupte corp la corp și atacuri aeriene.

Cel puțin 334 de soldați ruși au fost uciși și mai mult de 550 au fost răniți, a declarat GUR. Acesta a publicat o compilație video a atacului pe mai multe fronturi alături de mesajul: „Lupta armată continuă! Glorie Ucrainei!”

GUR nu a specificat data exactă sau locația bătăliei, dar analiștii și informațiile open-source arată că operațiunile ofensive rusești în regiunea de nord-est s-au oprit la sfârșitul lunii mai.

Acțiunea a fost desfășurată de forțele Chymera, Yunger, Stugna, Batalionul Siberian, Aratta, 1514, Paragon, Divizia Art, Prima Linie, Grupul Raven și Unitatea 6 de Operații Speciale, care se află sub umbrela unității Timur.

În mai, unitatea Timur a efectuat un asalt condus de elicopter în regiunea Harkov. La fel ca asaltul din Sumi, acesta a inclus o sincronizare mortală a puterii aeriene, artileriei, atacurilor cu drone și operațiunilor de sabotaj din spatele liniilor ruse.

Atacul a fost o încercare de a zădărnici încercările Rusiei de a traversa râul Oskil, care acționează ca o apărare naturală cheie împotriva forțelor inamice care ajung în orașul Kupiansk, o fortăreață vitală la marginea de nord a liniei frontului.

GUR a afirmat că forțele speciale au lovit 600 de adăposturi subterane rusești, nouă depozite de muniție de teren, opt treceri de râu și au ucis sau rănit 439 de soldați inamici.

În august 2023, 100 de soldați, majoritatea din unitatea Timur, au fost trimiși în Sudan pentru a ajuta la scoaterea rebelilor susținuți de grupul paramilitar rus Wagner din Khartoum, în plin război civil în această țară.

Extinzând linia frontului dintre Ucraina și Rusia până în Africa, comandourile au instruit soldați ai armatei sudaneze în războiul cu drone și noile tehnologii, au efectuat raiduri de noapte și au ajutat la recucerirea terenului.

La fel ca steagul arborat în Crimeea, mesajul a fost clar.

„Nu avem limite în ceea ce privește locul în care putem sau nu putem lucra – în teritoriile ocupate sau oriunde în lume”, a declarat locotenent-colonelul Timur pentru Pravda în februarie 2024.

„Oriunde există soldați, ofițeri sau persoane implicate în serviciile speciale ale Federației Ruse, îi vom prinde”, a adăugat el.