Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, aflată…

Sursa foto: Genya SAVILOV / AFP

Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, aflată la 900 km depărtare de graniță

O rafinărie aparţinând companiei petroliere Bashneft a luat foc în republica rusă Başchiria, pe râul Volga, în urma unui atac cu drone, au anunţat sâmbătă oficiali citaţi de AFP, Reuters şi dpa, transmite Agerpres.

Potrivit guvernatorului regional Radîi Habirov, rafinăria, una din cele mai mari din Rusia, a fost vizată de cel puţin două drone, dintre care una a căzut în incinta acesteia.

„Facilitatea de producţie a fost uşor avariată şi a izbucnit un incendiu, care este în prezent stins”, a notat el, precizând că nu sunt victime.

Atacurile cu drone asupra instalaţiilor petroliere ruseşti au devenit o caracteristică obişnuită a strategiei de apărare a Ucrainei, menită să perturbe aprovizionarea cu combustibil militar şi să taie o sursă cheie de venit pentru finanţarea războiului.

O schimbare recentă însă este că astfel de atacuri au loc în cursul zilei şi în adâncul teritoriului rus. Başchiria, sau Republica Başcortostan, se află la aproximativ 900 de kilometri de graniţa cu Ucraina.

