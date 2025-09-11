G4Media.ro
Un tribunal din Italia declară nelegitimă blocarea de către guvernul Meloni a…

Foto: Captură video

Un tribunal din Italia declară nelegitimă blocarea de către guvernul Meloni a unui velier care salva migranţi

Articole11 Sep 0 comentarii

Tribunalul din oraşul sicilian Agrigento a suspendat joi blocarea administrativă a velierului Trotamar III al ONG-ului german Compac Collective impusă de guvernul italian condus de premierul de extremă dreapta Giorgia Meloni, considerând-o „nelegitimă”, informează agenția de știri EFE.

Tribunalul din Agrigento a anulat ca fiind nelegitimă reţinerea administrativă a velierului civil Trotamar III în conformitate cu decretul ministrului de interne, Matteo Piantedosi. Acesta era acuzat de „necolaborare cu autorităţile libiene”, a dezvăluit joi pe X Mediterranea Saving Humans, care salvează migranţi din Marea Mediterană, transmite Agerpres.

Ambarcaţiunea fusese reţinută, iar ONG-ul sancţionat pentru că ar fi încălcat aşa-numitul decret Piantedosi, după ce a salvat pe 24 august 22 de persoane care călătoreau într-o barcă aflată în dificultate în zona SAR (căutare şi salvare) libiană.

Blocarea a fost decretată pe 26 august, când autorităţile italiene au ordonat reţinerea administrativă a velierului umanitar, argumentând că acesta nu a notificat autorităţile libiene despre operaţiunea de salvare.

„Am informat centrele de coordonare din Roma şi Malta, dar nu din Tripoli şi Tunisia. A face acest lucru ar fi constituit o încălcare a drepturilor omului”, a explicat atunci ONG-ul responsabil de Trotamar III.

Căpitanul Matthias Wiedenlubbert a decis să salveze cele 22 de persoane pentru a evita ca acestea să se înece sau să rişte să fie trimise înapoi în Libia, după ce cu o noapte înainte velierul fusese deja ameninţat de o ambarcaţiune de patrulare libiană, conform ziarului Il Manifesto.

„Încă o dată tribunalele italiene îşi demonstrează curajul şi revocă acte administrative excesive. Desigur, vom continua să nu implicăm aşa-numita gardă de coastă libiană în salvări. Umanitatea noastră ne opreşte să facem asta”, a comentat pentru ziar purtătoarea de cuvânt a ONG-ului, Katja Tempel.

Decretul Piantedosi, aprobat în februarie 2023 ca parte a politicilor guvernului Meloni de a opri migraţia neregulamentară, obligă ONG-urile să solicite debarcarea imediat după fiecare salvare. În plus, permite autorităţilor să aloce porturi îndepărtate pentru debarcare, o practică care a generat critici din partea organizaţiilor umanitare deoarece îngreunează noi operaţiuni de salvare.

