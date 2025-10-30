Curtea de Conturi a Italiei nu a validat proiectul de construire a podului Messina / Guvernul Meloni denunţă o ingerinţă a justiţiei

Curtea de Conturi italiană nu a validat miercuri decizia guvernului de a lansa proiectul de mari dimensiuni a unui pod între Sicilia şi continent, evaluat la 13,5 miliarde de euro, informează joi agenția de știri AFP.

Curtea a precizat într-o notă că nu a „aprobat autorizaţia şi înregistrarea consecutivă” a hotărârii unui comitet ministerial datând de la începutul lunii august, care valida proiectul de 13,5 miliarde de euro destinat construirii celui mai lung pod suspendat din lume, capabil să reziste la vânturi puternice şi cutremure, între Sicilia şi Calabria, în sudul Italiei, transmite Agerpres.

Acest proiect a fost contestat atât pentru costul său, cât şi pentru consecinţele asupra mediului.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni, care doreşte să facă din Podul Messina un simbol al „forţei voinţei Italiei”, a condamnat imediat o decizie care, în opinia sa, constituie „un nou act de amestec al judecătorilor în alegerile guvernului şi ale Parlamentului”.

„Pe plan tehnic, ministerele implicate şi preşedinţia Consiliului au furnizat răspunsuri precise la toate observaţiile formulate pentru şedinţa de astăzi” a Curţii de Conturi, a afirmat Giorgia Meloni într-un comunicat.

Curtea de Conturi italiană urmează să publice motivele deciziei sale până la sfârşitul lunii noiembrie.

Guvernul, care anunţase începutul lucrărilor în această toamnă, poate totuşi să treacă peste poziţia Curţii de Conturi, recrutarea muncitorilor fiind demarată.

„Reforma constituţională a justiţiei şi reforma Curţii de Conturi, ambele în discuţie în Senat şi aproape de a fi aprobate, reprezintă răspunsul cel mai adecvat la o ingerinţă intolerabilă”, a ameninţat premierul Italiei.

La rândul său, vicepremierul şi ministrul infrastructurilor, Matteo Salvini, a condamnat această decizie pe X, numind-o un „prejudiciu grav pentru ţară”, care „pare a fi o alegere politică mai degrabă decât o judecată tehnică imparţială”.

„Suntem hotărâţi să explorăm toate căile posibile pentru a începe lucrările. Avansăm”, a declarat Salvini.

Unul din principalii opozanţi ai proiectului, Angelo Bonelli, deputat al Alianţei Verzi şi Stânga, s-a bucurat, în schimb, afirmând că „este o victorie a justiţiei şi a legii”.

„Salvini a luat ţara ostatică”, iar acum trebuie „să demisioneze”, a adăugat el pe Facebook.

În evaluarea bugetului pentru 2024, Curtea de Conturi italiană criticase „un dezechilibru puternic” în favoarea proiectului acestui pod în cadrul investiţiilor în infrastructură ale statului italian, foarte îndatorat.