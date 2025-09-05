Un sondaj arată că germanii sunt atât de ataşaţi de telefoanele mobile, încât nu renunţă la ele nici pe toaletă

Majoritatea germanilor sunt atât de ataşaţi de smartphone-urile lor încât nu le lasă din mână nici măcar când merg la toaletă, conform unui sondaj publicat vineri, transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

Un sondaj YouGov comandat de DPA a constatat că peste 80% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 şi 34 de ani îşi folosesc telefoanele mobile atunci când stau pe toaletă.

În medie, 54% dintre adulţi îşi folosesc telefoanele pe toaletă, bărbaţii (58%) fiind mai dispuşi să facă acest lucru decât femeile (49%).

Cele mai populare activităţi sunt navigarea pe reţelele de socializare precum Instagram sau TikTok (53%), informarea cu privire la ce se întâmplă în lume (36%), trimiterea de mesaje (35%) şi vizionarea de videoclipuri (33%).

Verificarea vremii (27%) şi jocurile mobile (22%) sunt, de asemenea, întrebuinţări comune ale telefoanelor mobile pe toaletă, în timp ce 10% efectuează apeluri telefonice, iar 4% verifică aplicaţiile de dating.

În plus, aproape jumătate (48%) dintre cei care folosesc telefoanele mobile chiar şi pe toaletă se declară surprinşi de cât de repede trece timpul.

În trecut, se spunea că toaletele sunt locuri unde-ţi vin idei strălucite. Astăzi, doar aproximativ 12% pur şi simplu se gândesc sau îşi planifică ziua în acel interval de timp, 9% citesc o carte, un ziar sau o bandă desenată, iar 5% ascultă radioul. Doar 2% dintre cei intervievaţi, în mare parte tineri, preferă să fredoneze o melodie în astfel de momente.

YouGov a chestionat 2.003 de adulţi din Germania în numele DPA între 1 şi 3 septembrie.