G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un sondaj arată că germanii sunt atât de ataşaţi de telefoanele mobile,…

O femeie care raspunde la un mesaj pe telefonul mobil
Sursa foto: Pexels

Un sondaj arată că germanii sunt atât de ataşaţi de telefoanele mobile, încât nu renunţă la ele nici pe toaletă

Articole5 Sep 0 comentarii

Majoritatea germanilor sunt atât de ataşaţi de smartphone-urile lor încât nu le lasă din mână nici măcar când merg la toaletă, conform unui sondaj publicat vineri, transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Un sondaj YouGov comandat de DPA a constatat că peste 80% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 şi 34 de ani îşi folosesc telefoanele mobile atunci când stau pe toaletă.

În medie, 54% dintre adulţi îşi folosesc telefoanele pe toaletă, bărbaţii (58%) fiind mai dispuşi să facă acest lucru decât femeile (49%).

Cele mai populare activităţi sunt navigarea pe reţelele de socializare precum Instagram sau TikTok (53%), informarea cu privire la ce se întâmplă în lume (36%), trimiterea de mesaje (35%) şi vizionarea de videoclipuri (33%).

Verificarea vremii (27%) şi jocurile mobile (22%) sunt, de asemenea, întrebuinţări comune ale telefoanelor mobile pe toaletă, în timp ce 10% efectuează apeluri telefonice, iar 4% verifică aplicaţiile de dating.

În plus, aproape jumătate (48%) dintre cei care folosesc telefoanele mobile chiar şi pe toaletă se declară surprinşi de cât de repede trece timpul.

În trecut, se spunea că toaletele sunt locuri unde-ţi vin idei strălucite. Astăzi, doar aproximativ 12% pur şi simplu se gândesc sau îşi planifică ziua în acel interval de timp, 9% citesc o carte, un ziar sau o bandă desenată, iar 5% ascultă radioul. Doar 2% dintre cei intervievaţi, în mare parte tineri, preferă să fredoneze o melodie în astfel de momente.

YouGov a chestionat 2.003 de adulţi din Germania în numele DPA între 1 şi 3 septembrie.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Doar patru din zece germani ies la pensie la 66 de ani, vârsta legală de pensionare, potrivit datelor Fondului german de Asigurări de Pensii

Articole5 Sep
0 comentarii

Un sfert dintre părinţii germani sunt îngrijoraţi că nu vor putea acoperi nevoile de bază ale familiei, arată un sondaj de opinie

Articole2 Sep • 334 vizualizări
0 comentarii

Coreea de Sud va interzice telefoanele mobile în sălile de clasă

Articole27 Aug
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.