Consiliul Judeţean Dâmboviţa va contribui cu 36 de milioane de lei la finalizarea stadionului nou de la Târgovişte / În oraș a mai fost ridicat un stadion în urmă cu doi ani

Consiliul Judeţean (CJ) Dâmboviţa a decis, luni, că va contribui cu 36 de milioane de lei la finalizarea stadionului nou de la Târgovişte, suma reprezentând contravaloarea a 25% din lucrările rămase de executat, transmite Agerpres.

„Dâmboviţa Arena, complexul sportiv pe care îl avem în municipiul Târgovişte continuă, are o capacitate de 12.000 de locuri, o investiţie de peste 270 milioane de lei. Acesta nu este doar un stadion, este, aşa cum am spus întotdeauna, un complex sportiv, iar în şedinţa de astăzi (luni, n.r.) ne-am asumat 25% pentru următoarea etapă din stadiul fizic şi vom contribui cu aceşti 25% pentru a finaliza acest proiect deosebit de important, această sumă fiind datorată ordonanţei 52 date de Guvernul României”, a declarat, într-o conferinţă de presă, preşedintele CJ Dâmboviţa, Corneliu Ştefan.

Acesta a precizat că suma cu care va contribui Consiliul Judeţean este de 36 de milioane de lei şi va fi prinsă în bugetul de anul viitor.

„Asta în afară de cheltuielile pe care Consiliul Judeţean Dâmboviţa le-a avut până acum, de 25 de milioane de lei, pe care i-am dat către Compania Naţională de Investiţii. Vom acoperi, de asemenea, cheltuielile cu utilităţile: apă, gaze, energie electrică şi, nu în ultimul rând, terenul pe care l-am pus la dispoziţie era domeniu public al judeţului Dâmboviţa”, a mai spus Corneliu Ştefan.

Context

Digi24 a dezvăluit pe 18 septembrie că, la Târgoviște, Compania Națională de Investiții construiește aici o arenă cu 55 de milioane de euro deși, în oraș, mai există un stadion finalizat de primărie în 2023, care a costat 16 milioane de euro. Târgoviște este un oraș cu aproximativ 60 de mii de locuitori, iar echipa de fotbal Chindia joacă în liga a doua. Î

Construcția unei noi arene cu 12.400 de locuri, investițiaede 55 de milioane de euro, esre cu bani de la Guvern prin Compania Națională de Investiții. S-a ajuns la această situație în felul următor. În 2016, Consiliul Județean Dâmbovița a solicitat Companiei Naționale de Investiții finațare pentru un nou stadion în Târgoviște. Un an mai târziu Consiliul Județan a punesla dispoziția CNI terenul pe care urma să se construiască arena. Dar pentru că nu s-a întâmplat nimic cu investitiția, primăria a decis să demoleze vechiul stadion al orașului si să construiască ea unul nou cu fonduri proprii. Lucrările au încep în anul 2019. Un an mai târziu, în 2020 a începe și CNI procedurile pentru construirea celeilalte arene. Între timp, stadionul primăriei este deja funcțional.