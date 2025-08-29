Un şomaj-record în Germania din 2015 încoace intensifică apelul la reforme

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Numărul şomerilor, în Germania, a depăşit trei milioane în august, un prag simbolic niciodată atins din 2015 încoace, care trage un semnal de alarmă cu privire la necesitatea unor reforme în vederea relansării primei economii europene, relatează AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit unor date publicate vineri de către Agenţia locurilor de muncă, şomajul a crescut cu 45.700 de persoane într-o lună, la un total de 3,03 milioane de şomeri.

Vacanţa de vară explică în parte această statistică proastă, deoarece, corectată cu variaţiile sezoniere, numărul scade cu 9.000 de persoane într-o lună, iar nivelulu şomajului se menţine la 6,

Piaţa germană a muncii este afectată de efectele unei stagnări economice prelungite şi presiunii internţaionale, agravată de Războiul din Ucraina şi incertitudinile mondiale.

Scumpirea energiei a afectat, de asemenea, competitivitatea produselor ”Made in Germany”.

Începând din mai 2022, lomajul a crescut regulat, de la 2,2 la peste trei milioane de persoane în prezent.

Ultima dată, acest prag simbolic a fost depăşit în august 2010, potrivit arhivelor Agenţiei locurilor de muncă.

Aceste date brute indică mai puţin o tendinţă structurală şi mai mult un electroşoc în dezbaterea publică. Vineri, tabloidul Bild le-a pus pe prima pagină pe site.

Aceste trei milioane de şomeri reprezintă mai ales ”o constatare a eşecului refuzului reformelor în ultimii ani”, declară preşedintele Federaţiei germane a Angajatorilor (BDA) Rainer Dulger.

În opinia sa, Germania are nevoie de o adevărată ”toamnă a reformelor”.

După o pornire lentă în primăvară, Guvernul de coaliţie condus de cancelarul conservator Friedrich Merz este aşteptat după vacanţa parlamentară cu reformele promise – mai ales fiscale şi sociale – în vederea lansării unei economii în bernă.

”Vântul contrar conjuctural continuă să lase urme pe piaţa muncii şi necesită măsuri de ripostă”, recunoaşte într-un comunicat ministrul social-democrat al Muncii Bärbel Bas.

Bas subliniază eforturi ale Guvernului federal care a adoptat stimulente în vederea investiţiilor şi un plan în valoare de 500 de miliarde de euro destinat infrstructurilor – drumuri, poduri, clădiri – care îmbătrânesc.

RECUL INDUSTRIAL

Reprezentanţi ai federaţiilor industriale insistă asupra urgenţei unei politici economice care să stimuleze şi mai mult locurile de muncă şi investiţiile.

În sectorul maşinilor-unelte, directorului lobby-ului VDMA, Thilo Brodtmann, subliniază că ”fără scăderea cheltuielilor sociale şi reforme concrete, situaia ar putea continua să se deterioreze”.

Acest sector vital economiei germane caută de urgenţă muncitori calificaţi, din cauza îmbătrânirii demografice a ţării.

În alte părţi ale industriei, degradarea efectivelor se accelerează. La sfârşitul lui iunie, locurile de muncă au scăzut cu 2,1% în decurs de un an, în urma desfiinţării a aproximativ 114.000 de posturi.

Începând din 2019 au dispăprut aproape 250.000 de locuri de muncă, relevă cabinetul EY.

În industria automobilului, aflată în plină mutare către electric, reculul este de 6,7% în decurs de un an, adică au fost desfinţate 51.500 de posturi, şi peste 112.000 din 2019 încoace, potrivit EY.

O economistă la KfW Research, Stephanie Schoenwald, minimalizează situaţia, amintind că Germania rămâne departe de nivelurile-record din anii 2000, când înregistra cinci milioane de şomeri şi un nivel a şomajului de 11-12%.

Aceste date au condus la reformele Hartz – lansate în perioada 2003-2006 -, care au înăsprit mult sistemul de alocaţii de şomaj.

O relansare economică germană ”aşteptată anul viitor” sugerează ea însăşi faptul că ”şansele îmbunătăţirii pieţei muncii rămân bune”, conchide Schoenwald.