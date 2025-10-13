Restricţii de circulaţie pe A1 Bucureşti – Piteşti şi A2 Bucureşti – Constanţa

Restricţii de circulaţie sunt impuse luni pe autostrăzile A1 Bucureşti – Piteşti şi A2 Bucureşti – Constanţa, pentru efectuarea de lucrări, transmite Agerpres.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că luni pe autostrăzile A1 şi A2 sunt impuse mai multe restricţii de circulaţie, în vederea efectuării unor lucrări.

Pe Autostrada A1 sensul Bucureşti – Piteşti, între kilometrii 22 şi 19, prima banda va fi restricţionată pentru lucrări de reparaţii asfaltice, până la data de 15 octombrie, ora 17:00.

Pe A2, pe sensul Constanţa – Bucureşti, la kilometrul 84+750 metri, banda de urgenţă şi prima bandă vor fi restricţionate pentru înlocuirea glisierei marginale, până la ora 18:00.

Tot pe A2, sensul Constanţa – Bucureşti, între kilometrii 117+400 metri şi 116+400 metri, prima bandă va fi restricţionată pentru lucrări de colmatare rosturi dilataţie, până la ora 17:00, iar între kilometrii 24 şi 20, a doua bandă va fi restricţionată progresiv pentru lucrări de aplicare marcaje rutiere, până la ora 17:00.

Conducătorii auto sunt sfătuiţi să circule cu viteză redusă în aceste zone, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulaţie şi semnalizând din timp efectuarea acestei manevre.