Un raport al Departamentului de Sănătate din SUA ar urma să lege autismul de Tylenol, un analgezic banal, şi de deficitul unei vitamine în timpul sarcinii

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un raport care urmează să fie publicat de Departamentul de Sănătate din SUA ar urma să lege dezvoltarea autismului la copii de Tylenol, un analgezic obişnuit eliberat fără reţetă şi va face referire la o formă de vitamină bazată pe acid folic ca modalitate de reducere a simptomelor de autism la unele persoane, a relatat vineri Wall Street Journal, conform CNN. ”Continuăm să credem că nu există o legătură cauzală între utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii şi autism”, afirmă producătorul, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Raportul ar urma să evidenţieze că analgezicul Tylenol, administrat în timpul sarcinii, împreună cu niveluri scăzute de folat – o vitamină importantă pentru dezvoltarea corectă a creierului şi a coloanei vertebrale a fătului – ca potenţiali factori care contribuie la apariţia autismului, potrivit Wall Street Journal. De asemenea, va menţiona acidul folinic, o formă de folat cunoscută şi sub numele de leucovorin, ca modalitate de a reduce simptomele autismului.



Suplimentele de folat sunt deja recomandate femeilor în timpul sarcinii pentru a preveni probleme cum ar fi spina bifida, la sugari. Tylenol, care este denumirea comercială a analgezicului generic acetaminofen, este utilizat pe scară largă în SUA, inclusiv în timpul sarcinii.



Producătorul de medicamente Kenvue a declarat vineri într-un comunicat: „Nimic nu este mai important pentru noi decât sănătatea şi siguranţa persoanelor care utilizează produsele noastre. Am evaluat în mod constant datele ştiinţifice şi continuăm să credem că nu există o legătură cauzală între utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii şi autism.”



Experţii sunt, în general, de acord, cu afirmaţia producătoruluio.



„Nu există dovezi clare care să demonstreze o relaţie directă între utilizarea prudentă a acetaminofenului în timpul sarcinii şi problemele de dezvoltare fetală”, a declarat vineri dr. Christopher Zahn, de la Colegiul American al Obstetricienilor şi Ginecologilor. „Tulburările de neurodezvoltare, în special, sunt multifactoriale şi foarte dificil de asociat cu o singură cauză. Gravidele nu ar trebui să fie speriate şi să renunţe la numeroasele beneficii ale acetaminofenului, care este sigur şi reprezintă una dintre puţinele opţiuni pe care le au pentru ameliorarea durerii”, a adăugat el.



Incidenţa autismului în SUA este în creştere. Aproximativ 1 din fiecare 31 de copii a fost diagnosticat cu autism până la vârsta de 8 ani în 2022, în creştere faţă de 1 din 36 în 2020, potrivit unui raport publicat în aprilie de Centrele pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor din SUA.