Un parlamentar german evocă posibilitatea doborârii avioanelor de luptă ruseşti care pătrund…

Russia MiG-31K
Imagine ilustrativa: Wikimedia Commons

Un parlamentar german evocă posibilitatea doborârii avioanelor de luptă ruseşti care pătrund ilegal în spaţiul aerian NATO

Articole21 Sep 0 comentarii

Un parlamentar german a evocat posibilitatea doborârii avioanelor de luptă ruseşti deasupra teritoriului NATO, în momentul în care ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice analizează modul în care ar trebui să răspundă la recentele incursiuni ruseşti în spaţiul lor aerian, relatează duminică agenția de știri dpa.

„Kremlinul are nevoie de un semn clar să se oprească”, a declarat Jürgen Hardt, purtătorul de cuvânt pe probleme de politică externă în Parlamentul german al blocului conservator al cancelarului Friedrich Merz, într-un articol publicat duminică de grupul media RND, transmite Agerpres.

„Doar un mesaj clar către Rusia că orice încălcare militară a frontierei va fi întâmpinată cu forţa militară, inclusiv doborârea
avioanelor de luptă ruseşti deasupra teritoriului NATO, va avea efect”, a spus Hardt.

„Aceste provocări şi teste din partea Rusiei se vor încheia doar dacă vom răspunde clar la toate încălcările militare ale frontierei”, a mai spus politicianul conservator.

„Alternativa ar fi ca logica războiului rusesc să continue să escaladeze. Acum sunt încălcări ale spaţiului aerian, în curând va fi bombardarea unor anumite ţinte, apoi vor veni soldaţii ruşi”, a avertizat Hardt.

Aliaţii NATO se vor întâlni săptămâna viitoare pentru consultări, după ce Estonia a anunţat vineri că trei avioane de luptă ruseşti au pătruns ilegal în spaţiul său aerian.

Cu o săptămâna mai devreme, forţele poloneze şi aliaţii săi NATO au doborât pentru prima dată drone ruseşti deasupra teritoriului Alianţei, după ce aproximativ 20 de vehicule aeriene fără pilot au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

