Un obiect neidentificat, probabil o dronă, a căzut în apropierea unei localităţi din estul Poloniei

Un obiect neidentificat, probabil o dronă, a căzut în apropierea localităţii Majdan-Sielec din estul Poloniei, a anunţat sâmbătă postul de radio RMF FM, potrivit Reuters, transmite News.ro.

Polonia se află în stare de alertă maximă în ceea ce priveşte obiectele care intră în spaţiul său aerian de când o rachetă ucraineană rătăcită a lovit un sat din sudul Poloniei în 2022, ucigând două persoane, la câteva luni după startul invaziei ruseşti în Ucraina.

RMF FM a anunţat că obiectul a căzut la aproximativ 500 de metri de clădiri şi că serviciile de securitate se aflau la faţa locului.

În august, o dronă s-a prăbuşit într-un câmp de porumb din estul Poloniei. Un procuror care a investigat incidentul a declarat la momentul respectiv că se pare că drona a intrat în Polonia din direcţia Belarusului, un aliat al Rusiei.