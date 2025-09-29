Un muncitor srilankez rănit grav într-o explozie produsă la Kronospan Sebeș a murit, după mai multe săptămâni de spitalizare / Poliția a deschis dosar pentru ucidere din culpă

Un muncitor srilankez, rănit într-o explozie produsă la Kronospan Sebeș, a murit, după mai multe săptămâni de spitalizare. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 48 de ani, care era internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara. Polițiștii din Alba au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

În 1 septembrie pe platforma Kronospan Sebeș s-a produs o explozie urmată de un incendiu foarte puternic, la stingerea căruia au participat pompieri din mai multe județe.

Imediat a fost activat Planul Roșu, iar la fața locului a fost trimis un elicopter, aproximativ 20 de autospeciale și o mașină pentru transport roboți de la ISU Mureș.

Trei bărbați au fost atunci răniți, însă muncitorul din Sri Lanka a avut cele mai grave leziuni.