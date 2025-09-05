G4Media.ro
sursa foto: ISU

Un incendiu puternic de vegetaţie s-a extins la 11 gospodării din Giurgiu / Flăcările au fost întreținute de vânt şi de cantitatea mare de materiale combustibile / Au fost grav afectate trei case

Un puternic incendiu de vegetaţie care a izbucnit în judeţul Giurgiu s-a extins la 11 gospodării, focul fiind întreţinut de vânt şi de cantitatea mare de materiale combustibile. Au fost grav afectate trei case, transmite News.ro.

”Un incendiu violent a izbucnit, în această după-amiază, în localitatea Brăniştari. Pornit de la vegetaţia uscată dintr-o curte, focul s-a extins rapid în alte 11 gospodării. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni, Detaşamentului Giurgiu şi Staţiei Colibaşi, cu  patru autospeciale de stingere şi o cisternă”, a transmis, vineri seară, ISU Giurgiu.

Sursa citată a precizat că, în sprijin, au fost solicitate două autospeciale din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, iar prin grija primăriei la locul evenimentului au ajuns două cisterne şi un buldoexcavator.

”Arderea a fost întreţinută de vânt şi de cantitatea mare de materiale combustibile, iar pagubele au fost însemnate. Au fost grav afectate trei case, anexe gospodăreşti şi pomi fructiferi”, au precizat pompierii.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost focul deschis în spaţii deschise.

