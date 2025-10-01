Un incendiu a izbucnit la una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, în Iaroslavl

Un incendiu a izbucnit la rafinăria de petrol Iaroslavnefteorgsintez, deținută de Slavneft. Canalele rusești de Telegram, inclusiv Astra, publică imagini cu uzina în flăcări, potrivit meduza.io.

Autoritățile regionale din Iaroslavl au confirmat un incendiu la o rafinărie de petrol, dar au refuzat să precizeze numele acesteia. Guvernatorul regional Mihail Evraev a subliniat că incendiul nu a fost provocat de un atac cu drone.

„Locuitorii erau îngrijorați că acest lucru ar fi putut fi rezultatul unui atac cu drone inamice. Dar acest incident nu are nicio legătură cu asta. Astăzi nu s-au înregistrat atacuri cu drone”, a scris guvernatorul pe rețelele de socializare.

Iaroslavnefteorgsintez este a cincea cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia.

Dronele ucrainene atacă în mod regulat rafinăriile de petrol rusești. Atacurile cu drone determină închiderea parțială sau completă a rafinăriilor, ceea ce duce, printre altele, la penurie de combustibil și la creșterea prețurilor.