Peste 80 de instituţii media spaniole cer în justiţie 550 de milioane de euro de la Meta pentru pagubele cauzate de modelul său de publicitate

Peste 80 de instituţii media spaniole solicită aproximativ 550 de milioane de euro de la Meta, proprietara Facebook şi Instagram, pentru pagubele cauzate de modelul său de publicitate, într-un proces extrem de aşteptat care a început miercuri la Madrid, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Audierea a început la ora locală 10:00 (08:00 GMT) într-un tribunal comercial din capitala spaniolă şi se aşteaptă să dureze până joi.

Asociaţia Media de Ştiri (AMI), principala asociaţie industrială din Spania, a intentat un proces în decembrie 2023 împotriva Meta Irlanda, unde gigantul tehnologic american îşi are sediul central european. Aceasta solicită 551 de milioane de euro pentru concurenţă neloială în vânzarea de publicitate digitală.

„Ceea ce este în joc aici este supravieţuirea mass-media, ameninţată de comportamentul prădător al unei platforme precum Meta, care acţionează fără a respecta cadrul nostru legislativ”, a declarat presei Irene Lanzaco, directorul executiv al asociaţiei, înainte de începerea audierii.

„Ceea ce a făcut Meta a fost să realizeze o profilare masivă a comportamentului tuturor utilizatorilor de internet şi, pe baza acestei profilări masive, fără a-i informa sau a le obţine consimţământul, grupul ar fi vândut publicitate segmentată, generând astfel profituri enorme dintr-o acţiune ilegală din perspectiva reglementării”, a insistat ea.

AMI acuză Meta că a încălcat reglementările europene privind protecţia datelor între mai 2018 şi iulie 2023, prin utilizarea datelor utilizatorilor de internet fără consimţământul acestora pentru a crea profiluri publicitare individualizate.

„Este o solicitare nefondată care (…) nu se bazează pe nicio dovadă cu privire la presupusul prejudiciu, ignorând în mod intenţionat evoluţia industriei publicitare din ultimii ani”, a răspuns Meta într-un mesaj trimis AFP.

„Meta respectă toate legile aplicabile şi a oferit opţiuni clare, informaţii transparente şi o gamă largă de instrumente pentru ca utilizatorii să îşi controleze experienţa atunci când folosesc serviciile noastre”, a mai precizat grupul.

Martorii sunt programaţi să fie audiaţi miercuri, iar rapoartele experţilor şi declaraţiile părţilor vor fi prezentate joi.

Printre grupurile media reprezentate de AMI se numără Prisa, proprietarul cotidianului El Pais şi al ziarului sportiv AS, precum şi Godo (La Vanguardia, Mundo deportivo), Unidad Editorial (El Mundo, Marca) şi Vocento, care publică cotidianul conservator ABC.

Pe lângă AMI, posturile de radio şi televiziune spaniole au intentat un alt proces împotriva Meta din aceleaşi motive, solicitând daune de 160 de milioane de euro.

În Franţa, aproximativ 200 de grupuri media franceze, inclusiv posturi de televiziune şi ziare importante, au intentat un proces similar împotriva Meta în aprilie anul trecut.