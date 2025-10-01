Comunitatea Declic cere Guvernului să taie banii pentru partide: Premierul a uitat propria promisiune, de a reduce subvențiile partidelor la rectificarea bugetară



Peste 117.000 de membri Declic solicită Guvernului Bolojan și partidelor de la guvernare să elimine din proiectul de rectificare bugetară suma de 169 de milioane de lei destinată partidelor politice, prin Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și să reducă subvenția partidelor pentru anul 2025.

Rectificarea bugetară urmează să fie votată miercuri, 1 octombrie, în ședința de Guvern. Comunitatea Declic face apel la partidele din coaliția de guvernare să respingă această alocare și să dovedească responsabilitate în gestionarea banului public.

Banii din rectificarea bugetară ar urma să fie folosiți pentru cheltuielile de campanie din alegerile prezidențiale, deși partidele au deja rezerve consistente din subvențiile record primite în 2025.

Comunitatea Declic atrage atenția că această alocare contrazice promisiunile premierului Ilie Bolojan, care anunța, odată cu măsurile de austeritate, tăieri din banii pentru partide.

În schimb, Guvernul propune acum suplimentarea fondurilor pentru AEP cu 156 de milioane de lei, în timp ce la Educație se alocă doar 140 de milioane de lei.

„Este revoltător ca, în plină austeritate, când bursele elevilor sunt tăiate, educația e subfinanțată, iar pensionarii și părinții au fost taxați de Guvern, partidele să-și mărească bugetele pentru propagandă electorală. Partidele ar trebui să fie primele care își reduc cheltuielile din bani publici”, a declarat Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic „Tăiați subvențiile partidelor!”.

Comunitatea Declic a strâns peste 117.000 de semnături în campania „Tăiați subvenția partidelor!”, iar peste 500 de oameni au trimis, în ultimele 24 de ore, opinii către Guvern și Ministerul Finanțelor, pentru a cere retragerea banilor pentru AEP de la rectificarea bugetară și redirecționarea acestora către nevoi esențiale, precum educația sau sănătatea.

„Premierul Bolojan are șansa să arate că schimbarea promisă nu e doar retorică. Tăierea celor 169 de milioane pentru partide ar fi o decizie corectă și responsabilă. Altfel, interesul de partid bate interesul național”, a mai spus reprezentanta Declic.