Administrația Prezidențială anunță o reducere de 17,5 milioane lei a bugetului, la cerere, cu ocazia rectificării bugetare / Nicușor Dan: „Este o contribuție reală la echilibrul bugetar și un semnal de solidaritate cu toți cetățenii României”

Administrația Prezidențială a anunțat, marți, reducerea cu 17,5 milioane lei a bugetului instituției, la cerere, cu ocazia rectificării bugetare. Președintele Nicușor Dan precizează că „este o contribuție reală la echilibrul bugetar și un semnal de solidaritate cu toți cetățenii României”.

„În contextul măsurilor de responsabilizare fiscală asumate de Guvernul României și al nevoii generale de reducere a cheltuielilor bugetare, Administrația Prezidențială își onorează angajamentul anunțat în luna iulie de Președintele României, Nicușor Dan.

În cursul lunii septembrie, cu ocazia rectificării bugetare, Administrația Prezidențială a transmis oficial Ministerului Finanțelor decizia de a returna 17.500.000 lei din creditele bugetare alocate inițial în anul 2025”, se arată în comunicat.

Administrația Prezidențială precizează că „această reducere semnificativă reflectă angajamentul Președintelui față de un stat mai suplu, mai eficient și solidar cu cetățenii. Deși obiectivul inițial era o reducere de 20 de milioane de lei, suma de 17,5 milioane de lei reprezintă un efort real, rezultat al unei analize riguroase a cheltuielilor instituției”.

„Nu vorbim doar despre simboluri. Vorbim despre decizii administrative responsabile, despre gesturi concrete care contează atunci când vine vorba de banul public. Este o contribuție reală la echilibrul bugetar și un semnal de solidaritate cu toți cetățenii României”, a transmis Președintele Nicușor Dan.

Administrația Prezidențială își va continua evaluarea internă a costurilor, în vederea menținerii unui standard înalt de eficiență administrativă, fără a afecta funcționarea instituției sau angajamentele internaționale ale României, se mai arată în comunicat.