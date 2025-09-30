VIDEO Președintele Nicușor Dan, încurcat de protocol
Președintele Nicușor Dan a fost încurcat, marți, de protocolul la depunerea unei coroane de flori la Monumentul ”Crucificare” din Timișoara dedicat eroilor Revoluției anti-comuniste din 1989. Momentul a fost surprins de Opinia Timișoarei:
