VIDEO Președintele Nicușor Dan, încurcat de protocol

FOTO / VIDEO Peste 300 de persoane au protestat în fața Parlamentului din Chișinău, la apelul pro-rusului Igor Dodon, care acuză fraudarea alegerilor din Moldova / Contramanifestație pro-UE și Ucraina, un bărbat a scandat ”Slava Ucraina” și a fost ridicat de jandarmi – Corespondență de la Chișinău