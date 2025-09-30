Colonelul Iulian Albăceanu, inculpat într-un dosar DNA, s-a întors la comanda Inspectoratului Județean de Jandarmi Brăila / Procurorii au revocat măsura controlului judiciar

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Colonelul Iulian Albăceanu, inculpat într-un dosar instrumentat de DNA, s-a întors la conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Brăila. Procurorii au dispus revocarea măsurii controlului judiciar, prin care i-a fost interzisă exercitarea funcției, anunță DeBrăila.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Practic, Albăceanu este din nou la conducerea IJJ, dar are și calitatea de inculpat în dosarul DNA.

Ofițerul a stat departe de fotoliul de șef al Jandarmeriei mai bine de trei luni, perioadă în care s-a aflat sub control judiciar.

DNA îl acuză pe șeful Jandarmeriei în funcție că a controlat mai multe afaceri în diverse domenii, deși legea îi interzicea acest lucru.

„În perioada 2021 – 2025, inculpatul Albăceanu Nicolae-Iulian, în calitate de cadru militar activ, cu grad de colonel, s-ar fi implicat în mod direct sau prin interpuși, în administrarea (de facto) a două societăți comerciale deținute de persoane apropiate, prin gestionarea activelor societăților, prin operațiuni bancare, respectiv prin încheierea de tranzacții comerciale cu alte societăți comerciale, în scopul obținerii pentru sine a unor foloase materiale necuvenite”, potrivit DNA.

În același timp, procurorii anticorupție susțin că ofițerul „s-ar fi ocupat cu recrutarea/plasarea forței de muncă din Nepal, Sri Lanka și alte state din Asia, ar fi executat contracte de lucrări/prestări servicii cu diverși clienți/parteneri comerciali, ar fi achiziționat un avion de mici dimensiuni pe care intenționa să îl folosească în deplasările/călătoriile de afaceri, ar fi efectuat demersuri pentru contractarea unor credite bancare în vederea construirii și vânzării de imobile și ar fi efectuat demersuri pentru achiziția unui mijloc de transport naval printr-o finanțare obținută în cadrul Programului operațional de pescuit”.