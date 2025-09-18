Un film regizat în clandestinitate de un cineast iranian, va reprezenta Franţa la premiile Oscar

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Filmul „Un simplu accident”, regizat de cineastul iranian Jafar Panahi, coprodus în Franţa şi recompensat cu trofeul Palme d’Or la Festivalul de la Cannes din 2025, reprezintă propunerea Franţei pentru o nominalizare la premiul Oscar de anul viitor la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional”, a anunţat Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC) din Paris, responsabil cu această selecţie, informează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pentru preşedintele CNC, Gaetan Bruel, această selecţie demonstrează că Franţa „este centrul coproducţiilor internaţionale şi o ţară primitoare pentru creatorii din întreaga lume, în special pentru cei care nu pot lucra în propria ţară”.

Jafar Panahi, care a câştigat în luna mai trofeul Palme d’Or la Festivalul de la Cannes pentru filmul său realizat în clandestinitate, a fost încarcerat de două ori în ţara lui natală, unde s-a întors după ce a obţinut acest trofeu prestigios.

Recunoscut ca una dintre personalităţile majore ale cinematografiei iraniene, regizorul Jafar Panahi a obţinut deja mai multe distincţii, în special la festivalurile de la Berlin şi Veneţia.

Cu toate acestea, el nu a concurat niciodată la premiile Oscar.

„Singura modalitate de a concura la Oscaruri este să fii prezentat de o ţară, iar Iranul nu a dorit niciodată ca Jafar Panahi să reprezinte Iranul”, a explicat Philippe Martin, fondatorul companiei Films de Pelleas, care a coprodus filmul.

„Sunt foarte fericit şi pentru că acest film are un mesaj politic atât de puternic încât, cu cât va rezona mai mult, cu cât va fi văzut de mai mulţi oameni şi cu cât se va vorbi mai mult despre el, cu atât va fi mai bine”, a adăugat el.

Aceeaşi companie de producţie franceză a coprodus şi filmul „Anatomie d’une chute” al regizoarei Justine Triet, care a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu în 2024 şi trofeul Palme d’Or în anul precedent.

În 2015, CNC selectase deja un alt film într-o limba străină pentru a reprezenta Franţa la premiile Oscar, alegând lungmetrajul „Mustang”, regizat de cineasta franco-turcă Deniz Gamze Ergüven.