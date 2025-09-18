Pălăria Melaniei, o rochie galbenă și rochia aurie a lui Kate / Care au fost cele mai atrăgătoare look-uri la vizita istorică a lui Donald Trump în Marea Britanie

Pălării! Bijuterii! Rochii! Tiare! Vizitele de stat se referă atât la ceea ce poartă fiecare, cât și la ceea ce spun și fac. Este un exercițiu de diplomație în materie de modă – și aceasta a fost prezentată din plin în timpul vizitei președintelui american Donald Trump și a soției sale Melania în Regatul Unit. De la pălăria și rochia galbenă de banchet a Primei Doamne, până la rochia aurie și tiara istorică a Prințesei de Wales, iată câteva dintre cele mai atrăgătoare look-uri, relatează BBC.

O rochie galbenă izbitoare La banchetul oficial de stat de miercuri seară, Melania a fost îndrăzneață. Galben. Și o curea roz bebeluș. Rochia fără bretele, cu mâneci lungi și lungime până la podea, de la Carolina Herrera, nu este altceva decât o declarație. Pălăria a dispărut, așa că, pentru prima dată miercuri, i-am văzut fața în întregime. Și-a lăsat părul liber și a completat look-ul cu cercei strălucitori.

Pentru Marian Kwei, un stilist al celebrităților și colaborator Vogue, rochia Melaniei „nu era culoarea așteptată la un banchet de stat”. „Deși poate că este în conformitate cu protocolul vestimentar de stat, rochia fără bretele este puțin îndrăzneață”, a spus ea. Cu toate acestea, nu este prima dată când o vedem pe Melania purtând o rochie fără bretele din crep pentru ținuta de seară. Ea a îmbrăcat un model similar pentru primul ei dans după inaugurarea președintelui Trump în ianuarie.

Regina, în vârstă de 78 de ani, a participat la banchetul de seară purtând o rochie albastru regal, din mătase, brodată marocain de Fiona Clare, o tiară cu safire și diamante și Ordinul de familie al regelui. Vestimentația regelui Carol a fost în concordanță cu fastul și fastul la care ne-am aștepta de la un banchet de stat. A purtat un smoching formal, arătând „ca un monarh în toată regula”, a remarcat Kwei. Regele, în vârstă de 76 de ani, și-a completat look-ul cu o eșarfă albastru regal – o culoare care se asorta cu rochia Camillei. Între timp, președintele Trump, în vârstă de 79 de ani, a îmbrăcat o cravată albă pentru evenimentul de seară.

Melania, în vârstă de 55 de ani, nu este străină de pălăriile impresionante – pălăria ei albă și marină cu boruri largi a fost un subiect de discuție la inaugurarea soțului ei la începutul acestui an. A existat chiar și un moment stânjenitor în care Trump a încercat să o sărute, iar marginea pălăriei i-a îngreunat sarcina. A urmat explozia internetului. Prima Doamnă a optat pentru o înflorire la fel de dramatică în timpul primelor evenimente oficiale de miercuri. Ea a sosit la Castelul Windsor purtând o pălărie purpurie cu boruri largi care părea să îi ascundă ochii, pe care a asortat-o cu un costum atemporal gri închis de la Dior.

„Pălăria Melaniei nu este întâmplătoare”, a spus Kwei. „Pălăria cu boruri largi, care îi ascunde fața, indică o poziție în care vrea ca toți ochii să fie ațintiți asupra soțului ei și a agendei sale în timp ce se află aici”, a adăugat ea.

Kwei a observat că pălăria Melaniei se potrivea exact cu culoarea cravatei lui Trump, într-un „semn de susținere a agendei soțului ei în timpul acestei vizite de stat”. Dior este casa de modă preferată a Melaniei și, pentru Kwei, decizia ei de a o purta este un semn al sprijinului Americii pentru Europa.

Pentru banchetul de stat de miercuri seară, Prințesa de Wales a purtat o rochie couture a designerului britanic Phillipa Lepley cu o haină de seară din dantelă Chantilly aurie. Paltonul conținea trandafiri brodați manual cu cordon auriu, accentuat cu noduri franceze și flori cusute cu satin. În vârstă de 43 de ani, care poartă o coafură nouă, mai blondă, și-a completat look-ul cu tiara Lover’s Knot. „Banchetele oficiale de stat sunt una dintre rarele ocazii în care familia regală poartă diademe”, a declarat Kwei.

„Kate poartă tiara ei preferată, ceea ce nu este o surpriză. A fost favorita Prințesei Diana și a aparținut inițial Reginei Maria.” „Aceasta este o rochie cu adevărat spectaculoasă și pentru mine se potrivește cu tema acestei vizite de stat fiind extra”, a adăugat expertul regal Victoria Murphy. Ea a remarcat că auriul nu este o culoare pe care o vedem pe Catherine purtând-o foarte des.

„Dar atunci când a purtat-o în trecut, de exemplu pentru premierele [filmelor], a fost întotdeauna un adevărat moment de covor roșu”, a spus ea. Codul vestimentar pentru banchetul de stat a fost cravata albă, iar Prințul de Wales, 43 de ani, nu a dezamăgit. El a fost îmbrăcat în regalia formală și ordinele sale, și a purtat o elegantă haină Windsor.

„Acesta este William în modul său cel mai formal”, a spus Murphy. Ea a remarcat că, în angajamentele de zi cu zi, cei mai tineri membri ai familiei regale, în special, pot fi adesea destul de informali – dar pentru o ocazie ca aceasta, ei scot toate stopurile. „Formalitatea face parte din onorarea oaspetelui”, a spus ea.

Un clasic britanic Marți seara, Melania a pășit pe pământ britanic purtând cel mai britanic articol vestimentar: un trench Burberry. Ea a purtat paltonul de culoarea mierii, lung până la podea, cu gulerul ridicat, în timp ce pe dedesubt erau vizibile semne ale căptușelii sale. Melania a completat look-ul cu ochelari de soare și cizme negre.

First Lady Melania Trump arriving in the UK. @FirstLadyOffice pic.twitter.com/RPv4oxveCC — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 16, 2025

Vanessa Friedman, critic șef de modă la The New York Times, a declarat că purtarea unei haine fabricate în Marea Britanie ar putea fi un exemplu de angajare în diplomație sartorială, ceea ce au făcut multe prime doamne. Pentru ultima vizită de stat a soților Trump în 2019, Melania – fost model – s-a îmbrăcat, de asemenea, în haine britanice, optând pentru branduri precum Burberry, deși a adăugat și un mix de case de modă europene (cum ar fi Celine și Dolce & Gabbana), precum și designeri americani, inclusiv Michael Kors. Va fi interesant de văzut cum va fi percepută acasă alegerea unui brand britanic în această călătorie, spune Kwei, având în vedere că mesajul lui Trump este de a servi interesele Statelor Unite înainte de cele ale oricărei alte țări.

Regina a fost văzută în timpul zilei într-o rochie vibrantă, albastru safir, o haină asortată de Fiona Clare și o pălărie de Philip Treacy. Ea a completat look-ul cu o broșă cu safir și diamante. Regina a fost asortată cu soțul ei, Regele Charles, care a purtat un costum albastru și o cravată albastru pal la evenimentele din timpul zilei.

Prințesa de Wales a purtat miercuri o rochie Emilia Wickstead burgundy și o pălărie asortată de Jane Taylor pentru a-i întâmpina pe președintele SUA și pe prima doamnă. Atât regina, cât și prințesa au avut o apariție puternică pentru designerii britanici. Catherine și-a completat look-ul cu o broșă cu pană. Kwei a remarcat că a fost interesant faptul că, la fel ca Trump, prințesa a ales, de asemenea, să își asorteze ținuta cu soțul ei William, care a purtat o cravată burgundy. „Ca și în cazul Melaniei, acest lucru este pentru a arăta sprijin și că ea este la unison cu soțul ei și cu agenda țării de origine”, a spus ea. „Albastru și roșu!”, a spus expertul regal Murphy despre alegerile vestimentare ale reginei și Catherine. „Acesta mi se pare un exemplu clar de vestimentație diplomatică coordonată, pentru a reflecta steagul SUA. „Este un exemplu al modului în care ținutele pot transmite un mesaj diplomatic puternic”.