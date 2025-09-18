G4Media.ro
SURSE DNA efectuează percheziții la Compania de Apă Brașov/ Directorul, care este…

DNA, Directia Nationala Anticoruptie
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

SURSE DNA efectuează percheziții la Compania de Apă Brașov/ Directorul, care este și prim-vicepreședintele filialei PNL, vizat într-un dosar de luare de mită și trafic de influență

18 Sep

DNA efectuează joi perchezii la Compania de Apă Brașov, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Potrivit acestora, este vizat directorul general al Companiei, Liviu Cocoș, care deține și funcția de prim-vicepreședinte al filialei locale PNL, într-un dosar de dare de mită, luare de mită și trafic de influență. În dosar ar fi cercetat și secretarul general al filialei PNL, Todorică Constantin Șerban, care este și consilier județean.

Potrivit informațiilor G4Media.ro, perchezițiile se desfășoară în 12 locații, 10 pe raza municipiului Brașov și 2 în județul Galați. În doar sunt 6 suspecți.

Vom reveni cu detalii

