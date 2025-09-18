O ideologie woke care îi determină pe radiologi să întrebe bărbații dacă sunt însărcinați și cheltuieli de 40 de milioane de lire sterline pentru personalul DEI creează diviziuni în spitalele britanice (The Telegraph)

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Într-un spital din nordul Angliei, unui pacient de vârstă mijlocie i se spune că are nevoie de o tomografie computerizată. Este o urgență legată de cancer. Așadar, el urmează prompt indicatoarele din spitalul NHS spre radiologie. În timp ce se pregătește să fie introdus în scaner, personalul efectuează verificările premergătoare procedurii: are alergii, boli de inimă, diabet, reacții anterioare la substanța de contrast pentru radiografie? Și: ar putea fi însărcinat?, scrie The Telegraph.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pentru o radiologă cu experiență, Samantha (numele a fost schimbat pentru a proteja identitatea acesteia), acesta este un scenariu familiar. Este umilitor să întrebi în mod repetat bărbați de vârstă mijlocie – care în acel moment s-au prezentat pentru un tratament care le poate salva viața și sunt conectați la monitoare și perfuzii multiple – care este sexul lor. Sau, și mai rău, dacă ar putea fi însărcinate.”

În aproximativ 20 de trusturi NHS, toți pacienții cu vârste cuprinse între 12 și 55 de ani care fac o tomografie cu radiații ionizante în zona pelvisului sunt întrebați dacă sunt însărcinați – indiferent de sex. Un trust întreabă bărbați de până la 60 de ani.

Samantha nu este singura. Este o abordare care provoacă consternare generalizată în rândul radiologilor. Principiile diversității, echității și incluziunii (DEI) au scopul de a asigura tratarea echitabilă a grupurilor subreprezentate la locul de muncă, dar acesta este doar un exemplu al modului în care o formă extremă, ideologică, de DEI a cuprins NHS.

Potrivit personalului superior al NHS, mulți dintre care au vorbit cu Telegraph în mod anonim de teama repercusiunilor, este o ideologie care seamănă diviziune în secții anterior armonioase, promovând teorii radicale despre rasismul anti-albi și compromițând îngrijirea pacienților, toate acestea în timp ce deturnează resurse atât de necesare.

Oricât de bine intenționate ar fi fost eforturile inițiale de a elimina discriminarea, mesajul whistleblower-ilor din cadrul NHS este clar: DEI s-a transformat într-un virus periculos care a infectat serviciul britanic de sănătate.

O prezentare destinată psihologilor clinici stagiari într-un program de doctorat finanțat de NHS era plină de diapozitive care afirmau că NHS “susține noțiunile de ierarhii rasiale și întărește rasismul instituțional”. Termenul „eugenie” – reproducerea selectivă atât de apreciată de Hitler – este menționat de două ori ca o forță sinistră care a contribuit la modelarea (și continuă să afecteze) domeniul psihologiei clinice în Marea Britanie. Un alt slide explică: „Whiteness (un sistem social care avantajează persoanele de etnie albă) este un „secret protejat” (care a fost) legalizat și justificat de stat”.

Simon – de asemenea, numele a fost schimbat, acesta cerând să rămână anonim, îngrijorat de consecințele negative asupra carierei sale pe care le-ar putea avea punerea la îndoială a DEI – era unul dintre puținii bărbați albi prezenți curs. Ceea ce i-a fost clarificat în mod evident.

„Oricine ridica mâna pentru a spune că există limite la această formare privind „whiteness” era privit ca și cum „de ce voi, bărbații albi, aveți o problemă cu faptul că se vorbește despre puterea bărbaților albi?”, își amintește Simon.

„Am avut o zi dedicată feminismului, dar nu am abordat niciodată tema bărbaților”

Simon, în vârstă de aproximativ 25 de ani, pasionat de ajutorarea tinerilor cu psihoză, a început să se îndoiască de valorile sale fundamentale.

„M-am gândit: oare înnebunesc sau poate sunt rasist? Sau poate îmi lipsește ceva pentru a nu fi de acord cu aceste lucruri.”

Ironia unui curs de sănătate mintală care subminează sănătatea mintală a unui participant este una. Dar Simon spune că o fixație pentru puterea opresorului/oprimatului a pătruns în toți cei trei ani – pregătind în mod periculos de prost următoarea generație de terapeuți de primă linie.

„Mă îngrijorează faptul că nu pregătim oamenii să se ocupe cu adevărat de problemele de sănătate mintală. Îi pregătim să vadă doar perspectiva simplistă și reductivă a activiștilor asupra tuturor lucrurilor. O modalitate universală de a privi lucrurile. Și pierdem atât de multe.”

O nevoie clinică urgentă care lipsea în mod evident era sănătatea mintală a bărbaților – o criză evidențiată de rate șocante de sinucidere.

„Eram la un curs de doctorat – o poziție foarte responsabilă, fiind pregătiți să intrăm în domeniu după terminarea studiilor – și nu am avut niciodată o conversație despre sănătatea mintală a bărbaților”, spune Simon. „Am avut o zi dedicată feminismului, feminismului intersecțional, dar nu am abordat niciodată subiectul bărbaților. Ne îndreptăm spre NHS fără să ne gândim de ce aceste probleme apar la bărbați.”

Formarea în materie de “Whiteness” nu este o ciudățenie ezoterică a unui curs de psihologie. Ea s-a înrădăcinat în structura principală a NHS. York and Scarborough Teaching Hospitals NHS Foundation Aici este oferit celor peste 10.000 de angajați ai săi un training „anti-rasism” – care durează aproximativ patru ore pentru medici, asistente medicale și alți angajați similari, timp în care, conform documentației, aceștia vor „dezvolta o înțelegere mai profundă a privilegiului albilor și vor explora modul în care rasa se intersectează cu alte aspecte ale identității”.

Un purtător de cuvânt a declarat: „Conținutul cursului se bazează pe experiența trăită și utilizează termeni recunoscuți în acest context, inclusiv privilegiul albilor”.

Dar DEI nu era doar o chestiune de resurse umane calde și confuze. Dacă zgâriați fațada strălucitoare a virtuții veți descoperi repede fundamentele întunecate.

În 2021, a ieșit la iveală că șeful departamentului de diversitate al Google a spus odată că evreii au „un apetit insațiabil pentru război și ucidere”. Și el nu este singura personalitate importantă din Diversity Inc (o industrie care valorează acum aproximativ 14 miliarde de dolari pe an) cu opinii discutabile despre evrei, ceea ce are un sens deprimant când urmărești evoluția DEI de astăzi până la rădăcinile sale din teoria critică a rasei din anii 1970. O doctrină impregnată de marxism cultural care împarte în mod simplist lumea în categorii de oprimați și opresori. În coloana opresorilor se află, în mod inviolabil: albii, bărbații, evreii.

Momentul în care „privilegiul albilor” a fost propulsat în cultura mainstream a NHS a venit în contextul grabei post-George Floyd de a acționa – sau de a fi văzut că se acționează – împotriva rasismului. Dar liderii din domeniul sănătății (și din mediul corporativ) nu au căutat soluții pragmatice, bazate pe dovezi. În schimb, au adoptat DEI – introducând fără să-și dea seama această ideologie radicală, obsedată de opresiune.

În SUA, în timp ce Coca-Cola le spunea angajaților săi să „încerce să fie mai puțin albi”, personalul spitalelor era învățat că rasismul lor latent afecta îngrijirea pacienților. Clete Weigel, asistent medical senior în Ohio, a pus sub semnul întrebării motivul pentru care disparitățile complexe și multifactoriale în materie de sănătate – cum ar fi ratele mai ridicate de mortalitate maternă în rândul femeilor de culoare din stat – erau reduse la prejudecățile personalului.

„Suntem o unitate medicală care tratează oamenii pe baza medicinei bazate pe dovezi. Ceea ce faceți aici nu se bazează deloc pe dovezi”, a protestat el – și i s-a spus să urmeze mai multe cursuri de formare privind prejudecățile implicite sau să-și piardă locul de muncă. El a demisionat.

A fost o anticipare a unei atitudini care a traversat fără efort Atlanticul: ideologia simplistă a prevalat asupra complexității clinice – așa cum Simon a putut observa în cadrul cursului său de psihologie clinică.

Profesorii Frank Dobbin (Harvard) și Alexandra Kalev (Universitatea Tel Aviv) au analizat un set de date referitoare la opt milioane de lucrători din sute de companii care au urmat formarea DEI.

Profesorii au constatat că DEI are defecte fundamentale de concepție. „Studiile arată că acest tip de impunere forțată poate activa prejudecățile, în loc să le elimine. Oamenii se revoltă adesea împotriva regulilor pentru a-și afirma autonomia. Încearcă să mă obligi să fac X, Y sau Z, și voi face exact opusul, doar pentru a dovedi că sunt propria mea persoană”, afirmă prof. Dobbin și prof. Kalev.

Mai mult, a cere oamenilor să suprime stereotipurile tinde să le întărească. Împreună cu constatările că „albii simt, în general, că nu vor fi tratați în mod echitabil la locul de muncă cu mesaje pro-diversitate”, rezultatul este că DEI este un autogol de miliarde de dolari.

„Formatorii raportează frecvent ostilitate și rezistență, iar cursanții pleacă adesea „confuzi, supărați sau cu mai multă animozitate față de” alte grupuri. Niciun grup subreprezentat – femeile albe sau persoanele de culoare – nu observă un efect pozitiv semnificativ. De fapt, observăm un model de efecte negative”, afirmă prof. Dobbin și prof. Kalev.

Weigel, asistentul medical din Ohio, își amintește de cursul de formare care l-a determinat să demisioneze: „Primul lucru pe care îl vom face este să ne concentrăm pe prejudecățile implicite, supremația albilor, rasismul sistemic. Ești alb, deci ești vinovat. Asta doar divide oamenii. Creează suspiciune, pentru că începi să cauți asta.”

„Toată lumea merge pe vârfuri”

O asistentă medicală cu 20 de ani de experiență cu care a discutat The Telegraph nu are nevoie de datele de la Harvard pentru a vedea că DEI are efectul invers. Ea spune că a apreciat întotdeauna multiculturalismul NHS – unul dintre cei mai diversificați angajatori din Europa, cu aproape 29% din personalul NHS provenind din medii etnice negre și minoritare. „Toată lumea lucra împreună ca parte a unei singure echipe”, spune ea – până la apariția DEI. „A provocat diviziune. Ea evidențiază diferențele dintre oameni, în loc să-i unească ca echipă.”

Este o opinie împărtășită de mulți dintre cei cu care a discutat Telegraph, inclusiv asistenți medicali și personalul superior care lucrează pentru trusturi și NHS Blood and Transplant. O asistentă medicală specializată în sănătate mintală explică: „NHS era una dintre instituțiile cele mai puțin rasiste, un loc de muncă foarte tolerant, iar apoi au început să apară toate aceste lucruri. Asta a făcut ca NHS să devină un loc mai puțin armonios. Toată lumea merge pe vârfuri”.

Charlotte (de asemenea, numele a fost schimbat), paramedic, a constatat, de asemenea, că DEI a generat diviziuni. „Nu am experimentat niciodată rasismul din partea colegilor [pentru că sunt de culoare]”, spune ea. „Dar introducerea formării DEI în cadrul serviciului de ambulanță a generat tensiuni semnificative în rândul personalului”.

„Accentul puternic pus pe identificarea „microagresiunilor” a creat un mediu în care personalul se simte reticent să vorbească liber, să facă glume sau să se implice în camaraderia care face parte în mod tradițional din cultura ambulanței. Acest lucru a dus la disconfort din toate părțile: personalul alb simte adesea că orice ar spune ar putea fi interpretat greșit ca rasist, în timp ce personalului negru și asiatic i s-a spus că anumite cuvinte sau fraze trebuie considerate discriminatorii.”

Toate acestea, spune Charlotte, au dus la suspendări și măsuri disciplinare pentru „comentarii neintenționate sau minore”.

Alții sunt de acord că „carta rasială” este folosită din ce în ce mai des – chiar și atunci când o asistentă psihiatrică a trimis acasă un angajat temporar pentru că a adormit în repetate rânduri în timpul turei de noapte, în timp ce trebuia să supravegheze un pacient cu risc. Angajatul a susținut apoi că incidentul a avut legătură cu rasa; asistenta a fost suspendată pentru șase luni, în timp ce era anchetată.

Nimic din toate acestea nu înseamnă că rasismul poate fi ignorat cu ușurință. NHS England raportează că personalul de culoare și din minorități etnice a suferit în mod disproporționat „hărțuire, intimidare sau abuz din partea altor membri ai personalului” anul trecut – 24,9%, comparativ cu 20,7% în cazul colegilor albi. Nici nu se neagă existența disparităților clinice.

Studiile arată că durerea este mai probabil să fie subestimată la pacienții de culoare – care, în SUA, pot fi cu 22% mai puțin susceptibili decât pacienții albi să primească medicamente pentru durere.

Toți cei cu care a discutat The Telegraph sunt de acord că orice formă de rasism, discriminare la locul de muncă sau prejudecată inconștientă trebuie abordată fără echivoc – dar prin mijloace inteligente, țintite și bazate pe date, mai degrabă decât printr-o abordare dogmatică a diversității, echității și incluziunii (DEI), care este în cele din urmă contraproductivă. Actuala formare obligatorie – pentru personalul superior cu zeci de ani de experiență – este, potrivit celor din interior, „jignitoare”.

„A fost ca o sesiune pentru copii de școală primară”, își amintește o asistentă medicală. „Să explici de ce cineva ar putea purta un hijab sau ar putea să nu mănânce carne de porc. Mi s-a părut ridicol și a durat trei ore.”

„Ne-am împărțit în grupuri pentru a discuta despre cum am putea sărbători Anul Nou. Nu numai că a fost inutil, dar era mijlocul iernii [când NHS este suprasolicitat] și timpul nostru ar fi putut fi folosit mult mai bine lucrând efectiv.”

La acest cost de timp se adaugă cheltuielile efective. Se pare că NHS England cheltuiește 40 de milioane de lire sterline pe an pentru personalul axat pe diversitate. Public Health Wales a oferit recent un post de șef al diversității cu un salariu de până la 139.882 de lire sterline pe an, recunoscând cu generozitate că „nu este necesar ca aceștia să fie experți în domeniu”.

„Suntem nevoiți să cerșim bani pentru scaune noi pentru birou, dar avem formatori în egalitate și diversitate la fel de mulți ca și medici”, se plânge o asistentă psihiatrică.

Ce are de spus NHS? Un purtător de cuvânt explică: „Deși trusturile NHS sunt obligate prin lege să elimine discriminarea ilegală, formarea în acest sens trebuie să se bazeze pe dovezi și să sprijine întregul personal.

NHS se angajează pe deplin să utilizeze în mod judicios fiecare penny din banii contribuabililor, cu servicii menite să realizeze economii de 900 de milioane de lire sterline în back-office-ul corporativ până la sfârșitul anului 2025 – iar acest lucru include reducerea numărului de roluri legate de egalitate și diversitate în serviciile de sănătate, banii fiind reinvestiți în îngrijirea de primă linie a pacienților.”

Din păcate, se pare că nota nu a ajuns la Norfolk and Suffolk NHS Foundation Trust – care promovează un post în domeniul DEI cu un salariu de până la 75.000 de lire sterline. Sau la Royal Papworth Hospital – care tocmai a oferit până la 63.000 de lire sterline pentru un post în domeniul diversității, cu un program de 30 de ore pe săptămână.

„Cel mai mare coșmar al unui radiolog este să iradieze accidental un făt”, a declarat un membru al Societății Radiologilor într-un sondaj intern realizat de organizație.

Există un caz documentat în care s-a întâmplat acest lucru. Un pacient s-a prezentat ca fiind bărbat – folosind „domnul”, aspect masculin – dar, după ce a fost supus unei tomografii computerizate, s-a dovedit a fi însărcinat.

„Unii dintre noi credem că sexul este binar”

Pentru a reduce riscul, Societatea Radiografilor a introdus linii directoare pentru scanările CT ale zonei pelvine, radiografiile, examinările de medicină nucleară – întrebând toți pacienții cu vârste cuprinse între 12 și 55 de ani care este sexul lor la naștere.

Conform datelor privind libertatea de informare, peste 20 de trusturi din Marea Britanie merg mai departe și întreabă pe toată lumea, indiferent de sex, dacă ar putea fi însărcinată.

Samantha se declară exasperată. „Faptul că ni se impun aceste întrebări ridicole afectează îngrijirea pacienților”, spune ea. „Când întrebi toți pacienții care este sexul lor sau dacă sunt însărcinate, acest lucru le trezește îndoieli. Îi expunem la o doză masivă de radiații și ei ar trebui să aibă încredere în noi după ce tocmai le-am pus cea mai evidentă întrebare.”

Preocupările sunt răspândite. Un sondaj realizat de Societatea Radiografilor printre membrii săi a generat 633 de răspunsuri care „indicau faptul că personalul era îngrijorat că pacienții de sex masculin ar putea deveni abuzivi sau agresivi”.

„Întrebând pe toată lumea… despre sarcină, radiografii par incompetenți”, a spus unul dintre respondenți. Un altul a declarat: „Unii dintre noi credem că sexul este binar și trebuie să ne amintim să fim incluzivi față de femei”.

Societatea Radiografilor subliniază că personalul are responsabilitatea legală de a „întreba persoanele cu potențial fertil dacă sunt sau ar putea fi însărcinate sau dacă alăptează”.

Samantha consideră că cea mai inteligentă modalitate de a se asigura că nicio femeie însărcinată nu este iradiată accidental – sau nu primește o doză greșită de medicamente într-un departament precum cardiologia – este utilizarea markerilor biologici de sex ai pacienților în întregul sistem NHS. În dosarele medicale, orice persoană peste 18 ani își poate schimba genul – ceea ce poate fi ușor confundat cu sexul.

Institutul Național pentru Excelență în Sănătate și Îngrijire, care îndrumă NHS cu privire la modul de a oferi pacienților un tratament optim, are un principiu de bază: „Direcții și priorități clare, bazate pe dovezi”. O abordare liniștitoare, bazată pe dovezi. Dar se poate spune același lucru despre programele DEI implementate în cadrul NHS?

Radiologul exasperat spune că, uneori, se gândește că ar prefera să lucreze într-o cafenea decât în cadrul NHS.

„M-am apucat de medicină pentru a ajuta oamenii să se simtă mai bine, nu pentru a-i face pe pacienți să se simtă jenați și, mai ales, nu pentru a nega imuabilitatea sexului biologic. Această mentalitate profund înrădăcinată a creat un mediu foarte toxic în cadrul NHS și trebuie eliminată – acum suntem suficient de mulți dispuși să o facem.”