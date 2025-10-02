Elon Musk anunță că și-a anulat contul Netflix și își îndeamnă urmăritorii să facă același lucru

Elon Musk i-a îndemnat miercuri pe urmăritorii săi pe rețeaua socială X să anuleze Netflix, invocând „sănătatea copiilor”. „Anulați Netflix pentru sănătatea copiilor voștri”, a scris cel mai bogat om din lume, potrivit Business Insider.

CEO-ul Tesla, care a făcut aceste comentarii ca răspuns la criticile aduse unui serial animat Netflix cu un protagonist adolescent trans, a indicat marți că și-a anulat abonamentul la serviciul de streaming.

Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

Este cel mai recent exemplu al implicării lui Musk în războaiele culturale și al îndemnului adresat celor 226 de milioane de urmăritori ai săi de a lua măsuri împotriva unei companii cu care nu este de acord.

Acțiunile Netflix au scăzut cu aproximativ 2% miercuri, pe fondul volatilității pieței.

Postarea lui Musk împotriva Netflix vine în contextul în care unele conturi de pe X, inclusiv popularul @LibsofTikTok, au cerut recent boicotarea platformei de streaming, criticând serialul Netflix „Dead End: Paranormal Park” și creatorul său, Hamish Steele.

Musk a redistribuit și a susținut conturile care au acuzat Netflix că promovează ideologia transgender copiilor pe platforma de streaming.

Serialul animat de groază și fantezie a avut premiera pe Netflix în 2022 și a rulat timp de două sezoane înainte ca Steele să anunțe în 2023 că a fost anulat.

Deși nu este clar ce impact, dacă este cazul, au avut postările lui Musk asupra numărului de abonați Netflix, unii utilizatori X au declarat că și-au anulat sau intenționează să-și anuleze abonamentele la serviciul de streaming. Unii au postat capturi de ecran ale unei pagini de anulare Netflix.

Netflix nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea Business Insider.

Musk, care are o fiică trans de 21 de ani, modelul Vivian Jenna Wilson, a criticat în mod vocal persoanele trans în ultimii ani.

Musk a criticat tranziția Vivian într-un interviu cu psihologul canadian Jordan Peterson în 2024, spunând că „virusul minții woke” i-a „ucis” copilul.

Netflix, cea mai recentă platformă de streaming care se confruntă cu apeluri la boicot, a fost criticată anterior în 2021 pentru emisiunile de comedie ale comediantului Dave Chappelle, care includeau glume despre persoanele trans, considerate de mulți ca fiind transfobe.

„Este imposibil să mulțumim pe toată lumea, dar încercăm să mulțumim o lume formată din oameni cu gusturi, sensibilități și convingeri diferite, și devine foarte dificil să facem asta pentru toată lumea”, a spus Ted Sarandos, co-CEO al Netflix, ca răspuns la criticile din 2021.

Sarandos a mai spus la momentul respectiv că dorește să fie „foarte clar” că susține „libertatea artistică și creatorii care lucrează la Netflix”.

Musk și-a îndemnat anterior urmăritorii să ștergă Facebook după ce a declarat că îl consideră deranjant, a amenințat că va interzice iPhone-urile la Tesla din cauza acordului OpenAI cu Apple și a postat „defund NPR” după ce organizația a încetat să mai posteze pe X.