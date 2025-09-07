G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un bărbat şi-a reclamat fiica de 19 ani pe motiv că i-a…

O polițistă scrie un proces verbal.
Sursa foto: Facebook / Poliția Română

Un bărbat şi-a reclamat fiica de 19 ani pe motiv că i-a furat bani şi bijuterii în valoare de 300.000 de lei/ Polițiștii au decoperit asupra fetei mare parte din bijuterii, tânăra este cercetată pentru furt între rude

Articole7 Sep • 290 vizualizări 1 comentariu

Un bărbat din judeţul Gorj a depus plângere la Poliţie împotriva fiicei sale, în vârstă de 19 ani, susţinând că aceasta i-a furat bani şi bijuterii în valoare de 300.000 de lei. Poliţiştii au descoperit asupra fetei mare parte din bijuterii. Tânăra are dosar penal, fiind cercetată pentru furt între rude, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Poliţiştii din Gorj au demarat investigaţia în acest caz după ce vineri, 5 septembrie, un bărbat a mers la Postul de Poliţie Bengeşti Ciocadia reclamând că, anul trecut, fiica sa i-a furat bani şi bijuterii din aur. Reclamantul, în vârstă de 47 de ani din Târgu Cărbuneşti, a povestit că fiica sa, în vârstă de 19 ani, i-a sustras din locuinţă suma de 1.450 de euro şi mai multe bijuterii din aur, prejudiciul total fiind de aproximativ 300.000 de lei.

„În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt între rude, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Novaci cu soluţie procedurală. Până la acest moment, poliţiştii au procedat la identificarea tinerei de 19 ani şi recuperarea unei părţi semnificative din prejudiciul creat, constând în bijuterii din aur care au fost restituite bărbatului”, informează, duminică, reprezentanţii Poliţiei Gorj.

Tânăra de 19 ani este urmărită penal pentru săvârşirea infracţiunii de furt între rude, fiind cercetată în stare de libertate.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

O firmă agricolă din Călăraşi nu a mai apucat că recolteze porumbul pe care îl semănase pe mai bine de 7 hectare, pentru că i l-au recoltat hoţii / Poliţia a recuperat a zecea parte din prejudiciu / Zece persoane, între care şi minori, cercetate

Articole6 Sep • 8.119 vizualizări
0 comentarii

Doi tunisieni, dintre care unul minor, arestaţi la Paris cu bijuterii în valoare de 10 milioane de euro ascunse în slip

Articole1 Sep • 3.663 vizualizări
0 comentarii

Un bărbat din Brașov a fost arestat preventiv pentru ultraj judiciar, după ce a lovit un avocat, reproşându-i că nu l-a reprezentat „corespunzător”

Articole22 Aug 2025 • 1.055 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Un parinte care a esuat in privinta educatiei propriului copil…

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.