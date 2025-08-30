G4Media.ro
Un bărbat din Cluj suspectat că şi-ar fi ucis soţia cu mai…

Un bărbat din Cluj suspectat că şi-ar fi ucis soţia cu mai multe lovituri de cuţit, căutat de poliție / Maşina suspectului, găsită în zona Lacului Tarniţa

Un bărbat suspectat că şi-ar fi lovit de mai multe ori soţia cu un cuţit în zona gâtului şi apoi a fugit este căutat de anchetatori. Maşina suspectului a fost găsită în zona Lacului Tarniţa, transmite News.ro.

Potrivit dejeanul.ro, un bărbat din judeţul Cluj şi-ar fi ucis soţia, în noaptrea de vineri spre sâmbătă, cu mai multe lovituri de cuţit aplicate în zona gâtului, apoi a fugit în zona Lacului Tarniţa.

Maşina bărbatului a fost găsită abandonată pe un drum din apropierea lacului de acumulare.

Bărbatul este căutat în întreaga zonă de mai multe echipaje.

Poliţia Cluj nu a transmis, până în prezent, date despre incident.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

