Un bărbat din Cluj suspectat că şi-ar fi ucis soţia cu mai multe lovituri de cuţit, căutat de poliție / Maşina suspectului, găsită în zona Lacului Tarniţa
Un bărbat suspectat că şi-ar fi lovit de mai multe ori soţia cu un cuţit în zona gâtului şi apoi a fugit este căutat de anchetatori. Maşina suspectului a fost găsită în zona Lacului Tarniţa, transmite News.ro.
Potrivit dejeanul.ro, un bărbat din judeţul Cluj şi-ar fi ucis soţia, în noaptrea de vineri spre sâmbătă, cu mai multe lovituri de cuţit aplicate în zona gâtului, apoi a fugit în zona Lacului Tarniţa.
Maşina bărbatului a fost găsită abandonată pe un drum din apropierea lacului de acumulare.
Bărbatul este căutat în întreaga zonă de mai multe echipaje.
Poliţia Cluj nu a transmis, până în prezent, date despre incident.
