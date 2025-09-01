G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un suspect a fost arestat în cazul uciderii fostului preşedinte al Parlamentului…

Andrii Parubîi, Андрій Парубій
sursa foto: Facebook

Un suspect a fost arestat în cazul uciderii fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî, anunță Zelenski

Articole1 Sep 0 comentarii

Un suspect a fost arestat în cazul asasinării fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî, a anunţat Volodimir Zelenski, potrivit The Guardian, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Suspectul a dat o primă declaraţie”, a precizat Zelenski, preşedintele Ucrainei, pe aplicaţia de mesagerie Telegram. „În prezent se desfăşoară acţiuni urgente de anchetă pentru a stabili toate circumstanţele acestei crime.”

Parubî, în vârstă de 54 de ani, a fost împuşcat mortal sâmbătă în oraşul Lviv, din vestul ţării, caz pe care Zelenski l-a calificat drept „o crimă oribilă” şi „o problemă de securitate într-o ţară aflată în război”.

El a fost preşedinte al parlamentului din aprilie 2016 până în august 2019 şi a fost unul dintre liderii protestelor din 2013-2014 care cereau relaţii mai strânse cu Uniunea Europeană.

„Mulţumesc forţelor de ordine pentru acţiunea lor rapidă şi coordonată. Toate circumstanţele acestei crime oribile trebuie descoperite”, a declarat Zelenski.

Presupusul atacator a fost reţinut peste noapte în regiunea Khmelnytskyi din vestul Ucrainei, a declarat ministrul afacerilor interne, Ihor Klymenko, pe Telegram.

„Multe detalii nu pot fi dezvăluite în acest moment”, a spus Klymenko. „Voi spune doar că crima a fost planificată cu atenţie: mişcările victimei au fost studiate, a fost trasat un traseu şi a fost gândit un plan de fugă.”

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un bărbat a fost arestat în Australia după ce a forţat cu maşina poarta consulatului rus din Sydney

Articole1 Sep • 43 vizualizări
0 comentarii

Cancelarul german, Friedrich Merz, se aşteaptă ca războiul din Ucraina ”să dureze mult timp”

Articole31 Aug • 525 vizualizări
0 comentarii

Lituania a încheiat instalarea unor ”dinţi de dragon” la frontiera cu enclava rusă Kaliningrad, anunţă Vilniusul

Articole31 Aug • 1.097 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.