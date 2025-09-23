Suspectul acuzat de tentativă de asasinare a lui Trump în Florida, în septembrie 2024, a fost găsit vinovat

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Presupusul autor al unei tentative de asasinat împotriva lui Donald Trump pe terenul său de golf din Florida în 2024, cu două luni înainte de alegerile prezidenţiale, a fost găsit vinovat marţi, relatează presa internaţională, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, a fost găsit vinovat de un juriu de toate acuzaţiile, inclusiv de tentativă de asasinat asupra unui candidat la alegerile prezidenţiale, faptă pedepsită cu închisoarea pe viaţă.

Acest verdict „ilustrează angajamentul Ministerului Justiţiei de a pedepsi pe toţi cei care se dedau violenţei politice”, a declarat ministrul Justiţiei, Pam Bondi, pe X.

Ryan Routh a fost depistat de agenţii Secret Service, responsabili cu protecţia personalităţilor politice americane, care l-au văzut cu o armă în apropierea terenului de golf unde juca Donald Trump.

Potrivit unei analize efectuate de poliţia federală americană (FBI) cu privire la localizarea telefoanelor sale, acesta se afla în Florida din 18 august 2024, iar dispozitivele sale au fost localizate de mai multe ori între această dată şi 15 septembrie 2024 în apropierea terenului de golf al lui Donald Trump şi a reşedinţei sale de la Mar-a-Lago.

Înainte de a fi reperat, el petrecuse, de asemenea, aproape 12 ore în apropierea clubului de golf, potrivit acuzării, care a făcut publică şi o scrisoare manuscrisă datând de mai multe luni în care îşi exprima intenţia de a-l asasina pe Donald Trump.

Fostul preşedinte republican scăpase deja la limită de o altă tentativă de asasinat la 13 iulie 2024, când un bărbat înarmat a deschis focul în timpul unui miting electoral în Pennsylvania (nord-est), atingându-l la ureche şi omorând un membru al publicului.