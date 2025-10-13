Ministrul de externe german, în vizită în România şi Bulgaria pentru discuţii pe teme de securitate

Ministrul de externe german, Johann Wadephul, urmează să viziteze Bulgaria şi România pentru discuţii axate pe sprijinul acordat Ucrainei şi pe consolidarea capacităţilor de securitate şi apărare ale Europei, informează luni dpa, transmite Agerpres.

Ministerul de Externe de la Berlin a anunţat că temele discuţiilor vor include totodată cooperarea economică, eforturile de stimulare a competitivităţii europene şi agenda de extindere a UE.

Wadephul urmează să se întâlnească marţi, la Bucureşti, cu ministrul de externe al României, Oana Ţoiu.

Wadephul plănuise iniţial să-şi înceapă călătoria la Atena pentru convorbiri cu omologul său elen, Giorgos Gerapetritis, urmând să ajungă apoi la Sofia pentru o întâlnire cu ministrul de externe bulgar, Georg Georgiev. Cu toate acestea, etapa de la Atena a fost anulată dat fiind că Gerapetritis a călătorit în Egipt pentru ceremonia de semnare a planului de pace pentru Gaza.

Şeful diplomaţiei germane va călători acum direct în Bulgaria.