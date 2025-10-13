G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul de externe german, în vizită în România şi Bulgaria pentru discuţii…

Johann Wadephul, ministru Externe Germania
Credit line: David Hammersen / DPA / Profimedia

Ministrul de externe german, în vizită în România şi Bulgaria pentru discuţii pe teme de securitate

Articole13 Oct • 101 vizualizări 0 comentarii

Ministrul de externe german, Johann Wadephul, urmează să viziteze Bulgaria şi România pentru discuţii axate pe sprijinul acordat Ucrainei şi pe consolidarea capacităţilor de securitate şi apărare ale Europei, informează luni dpa, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ministerul de Externe de la Berlin a anunţat că temele discuţiilor vor include totodată cooperarea economică, eforturile de stimulare a competitivităţii europene şi agenda de extindere a UE.

Wadephul urmează să se întâlnească marţi, la Bucureşti, cu ministrul de externe al României, Oana Ţoiu.

Wadephul plănuise iniţial să-şi înceapă călătoria la Atena pentru convorbiri cu omologul său elen, Giorgos Gerapetritis, urmând să ajungă apoi la Sofia pentru o întâlnire cu ministrul de externe bulgar, Georg Georgiev. Cu toate acestea, etapa de la Atena a fost anulată dat fiind că Gerapetritis a călătorit în Egipt pentru ceremonia de semnare a planului de pace pentru Gaza.

Şeful diplomaţiei germane va călători acum direct în Bulgaria.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.