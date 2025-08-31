Ucraina și Moldova au declarat că vor cere Israelului să plătească milioane de dolari pentru securitate la pelerinajul ultra-ortodox de la Uman (Ucraina)

Ucraina nu va permite desfășurarea pelerinajului anual al zecilor de mii de evrei hasidici la Uman luna viitoare din motive de securitate cauzate de războiul în curs cu Rusia, potrivit relatărilor apărute sâmbătă seara în mass-media ebraică din Israel.

Decizia de a împiedica pelerinii să viziteze mormântul liderului hasidic rabinul Nachman din Breslov în timpul sărbătorii de Rosh Hashanah (Anul Nou evreiesc) se datorează în parte interdicției privind adunările în masă, care este în vigoare în toată Ucraina de la invazia Rusiei din februarie 2022, a relatat agenția de știri Maariv, citată de Times of Israel.

Rusia a intensificat atacurile cu drone și rachete asupra orașelor din Ucraina în ultima lună, inclusiv atacuri majore asupra vestului și centrului Ucrainei, unde se află Uman.

În anii precedenți, Ucraina a sfătuit insistent pelerinii să nu viziteze zona din motive de siguranță, dar zeci de mii de oameni au făcut totuși călătoria, intrând în Ucraina prin granița cu Moldova.

Un oficial ucrainean anonim a declarat pentru agenția de știri i24 că Ucraina este frustrată de lipsa de sprijin din partea Israelului în fața amenințărilor Rusiei și a cerut ca, în cazul în care pelerinajul va fi permis să se desfășoare conform planului, Ierusalimul să ofere atât sprijin financiar, cât și prezență fizică a poliției pe teren în Uman.

Separat, agenția de știri a relatat că și guvernul Republicii Moldova solicită diverse garanții din partea Israelului – plecând de la premisa că vizitatorii vor sosi efectiv – înainte de a accepta să permită pelerinilor hasidici din Israel să zboare în Moldova și să se îndrepte de acolo spre Uman.

Printre cererile sale se numără finanțarea de către Israel a unui terminal temporar pentru zborurile suplimentare care transportă pelerinii către și dinspre locul de pelerinaj, în valoare de opt milioane de shekeli (2,4 milioane USD); prezența poliției de-a lungul traseului și în timpul zborurilor; și finanțarea oricărui echipament de securitate și logistic necesar.

Relatarea menționează că Israelul are termen până la 3 septembrie să transfere suma integrală pentru operațiune către guvernul de la Chișinău, altfel nu i se va permite să continue.

Zeci de mii de oameni călătoresc anual la Uman pentru Anul Nou evreiesc, pentru a se închina la mormântul înțeleptului hasidic rabinul Nahman din Breslov, care a trăit la începutul secolului al XIX-lea.

Pelerinajul la Uman pentru Anul Nou evreiesc de luna viitoare a devenit o prioritate din ce în ce mai urgentă pentru liderii ultra-ortodocși, care au cerut permisiunea ca membrii comunității să se îndrepte spre acest loc și, potrivit unor informații, au depus eforturi pentru a obține 10 milioane de shekeli (3 milioane de dolari) din fondurile guvernului israelian pentru a facilita călătoria în Ucraina via Moldova.

Discuțiile privind pelerinajul de la Uman au loc în contextul în care parlamentarii celor două partide ultra-ortodoxe fac presiuni asupra prim-ministrului Benjamin Netanyahu și asupra IDF pentru a permite studenților yeshiva care se sustrag de la recrutare să participe la pelerinaj, liderul partidului Shas (ultra-ortodox sefard/oriental), Aryeh Deri, susținând că această călătorie este o obligație religioasă și nu ar trebui tratată ca o călătorie de agrement.

Aceste eforturi par să nu fi avut succes până în prezent, întrucât joi s-a relatat că armata israeliană (IDF) intenționa să staționeze poliția militară la punctele de intrare în Israel, inclusiv la Aeroportul Ben Gurion, pentru a aresta persoanele care se sustrag de la serviciul militar și încearcă să plece în vacanță.

Procuratura Generală a informat vineri guvernul că nu are dreptul să creeze un mecanism care să permită evazioniștilor ultraortodocși să părăsească Israelul și că orice plan de a permite evazioniștilor să călătorească la Uman ar fi ilegal.

Discuțiile au loc în contextul unei dezbateri naționale privind scutirea de lungă durată a haredimilor de la serviciul militar obligatoriu. Aproximativ 80.000 de bărbați haredimi (ultra-ortodocși) sunt eligibili pentru recrutare, într-un moment în care IDF afirmă că se confruntă cu o penurie urgentă de personal în contextul războiului în curs.

Liderii haredimi și-au instruit adepții să evite recrutarea, prezentând-o ca o amenințare la adresa modului lor de viață, și fac presiuni pentru a consacra scutirile în masă în lege.